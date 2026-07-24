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        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!

        AKOM'dan alınan bilgiye göre hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte sıcaklık hissedilir derecede azalırken, cumartesi günü metrekareye 10-30 kg yağış öngörüldüğü belirtildi. Yetkililer, sel ve taşkına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!

        Meteorolojik verilere göre İstanbul'da sıcaklık yerini hafta sonu sağanak yağışa bırakacak.

        AKOM'dan yapılan açıklamada, cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

        METREKAREYE 10-30 KG YAĞIŞ OLACAK

        Açıklamada, bugün 29 dereceyi gören termometrenin yarın 21 dereceye düşeceği belirtildi.

        Kent genelinde etkili olmasın beklenen sağanakla birlikte metrekareye 10-30 kilogram yağış düşeceği bildirildi.

        PAZAR GÜNÜ DE YAĞIŞ VAR

        AKOM verilerine göre pazar günü ise aralıklı sağanak beklendiği ve metrekareye 1 ilâ 5 kilogram yağış beklendiği ifade edildi. Sıcaklığın ise 22 derece olacağı belirtildi.

        SEL VE TAŞKINLARA DİKKAT

        Yetkililer, şiddetli sağanak nedeniyle sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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