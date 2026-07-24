AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
AKOM'dan alınan bilgiye göre hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte sıcaklık hissedilir derecede azalırken, cumartesi günü metrekareye 10-30 kg yağış öngörüldüğü belirtildi. Yetkililer, sel ve taşkına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:05 Güncelleme:
Meteorolojik verilere göre İstanbul'da sıcaklık yerini hafta sonu sağanak yağışa bırakacak.
AKOM'dan yapılan açıklamada, cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
METREKAREYE 10-30 KG YAĞIŞ OLACAK
Açıklamada, bugün 29 dereceyi gören termometrenin yarın 21 dereceye düşeceği belirtildi.
Kent genelinde etkili olmasın beklenen sağanakla birlikte metrekareye 10-30 kilogram yağış düşeceği bildirildi.
PAZAR GÜNÜ DE YAĞIŞ VAR
AKOM verilerine göre pazar günü ise aralıklı sağanak beklendiği ve metrekareye 1 ilâ 5 kilogram yağış beklendiği ifade edildi. Sıcaklığın ise 22 derece olacağı belirtildi.
SEL VE TAŞKINLARA DİKKAT
Yetkililer, şiddetli sağanak nedeniyle sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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