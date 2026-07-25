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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!

        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!

        Bursa'da, kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi, operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken, veteriner çalışanları hayretlerini dile getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen bir sokak kedisi, operasyon öncesinde sergilediği sıra dışı hareketlerle klinikte ortalığı birbirine kattı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak Türkiye'nin gündemine oturdu.

        TAVANDAKİ LAMBAYI DÜŞÜRDÜ

        Klinikte yaşanan hareketli anlarda kedi, bulunduğu alandan aniden fırlayarak kliniğin tavan lambasını düşürdü, çalışanlara zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        "HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

        Yaşadıkları şoku anlatan veteriner teknikeri Gözde Genç, kedinin sokak kedisi olduğunu belirterek, "Hayatımın şokunu yaşadım. Ben böyle bir şey görmedim. Resmen deprem oluyor sandım" dedi.

        "İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

        Veteriner hekim Talat Ergün ise meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Balıklama atladı, ışığa girdi" ifadelerini kullandı.

        SOSYAL MEDYAYI SALLADI

        Sokak kedisinin klinikte yaşattığı hareketli anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

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