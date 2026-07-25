Serdal Adalı'dan Salah açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, merak konusu olan Mohamed Salah transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mısırlı yıldıza son tekliflerini ilettiklerini belirten Adalı, kısa süre içerisinde cevap beklediklerini söyledi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Mısırlı futbolcu ve temsilcisiyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Adalı, kendilerine son tekliflerini ilettiklerini ve cevap beklediklerini ifade etti.
Adalı, Orta Çizgi'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"SON TEKLİFİMİZİ İLETTİK"
"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik."
"KARAR SIRASI OYUNCU TARAFINDA"
"Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik."