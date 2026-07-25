Seray Kaya: O kişi ben değilim
Seray Kaya, adının eski voleybolcu Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin boşanma sürecinde anılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Oyuncu, "Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim" dedi
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Seray Kaya, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlayan Kaya, adının karıştığı iddialara ilk kez netlik kazandırdı.
Son günlerde, eski voleybolcu Sahra Işık'ın, yedi yıllık eşi İdris Aybirdi ile tek celsede boşanmasının ardından adının gündeme gelmesiyle ilgili de ilk kez konuşan Kaya, sessiz kalmasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyledi.
"NE KENDİMİ NE DE AİLEMİ UTANDIRACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"
Kaya, "Bu konuda sessiz kalma tercihim, tabii ki iddia edilen şeylerin doğru olmasından değil, konunun hassas bir konu olmasından dolayı. Ben neyi, ne zaman, nasıl yaptığımı en iyi bilen kişiyim. Ne kendimi ne de ailemi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen sessiz kalmayı sürdürmemin tek sebebi ortada bir çocuğun olması. Herkesin bunun farkındalığında ve sorumluluğunda hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek sessiz kalmayı tercih ediyorum. Ama bu demek değil ki iddiaları kabul ediyorum" dedi.
"PROBLEMİN İÇİNDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"
İddiaları reddeden Kaya, "Belki de karşı tarafın bazı sözleri yanlış yansıtılmıştır, bilmiyorum. Bu süreçte gerçekten her şeyi ve herkesi anlamaya çalışıyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Israrla bu konunun içine dahil edilmeye çalışılıyorum, nedenini de bilmiyorum. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün; ben ve ailem gerçeği biliyoruz. Ben aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye ne de özellikle bir çocuğa zarar verecek bir adım atacak karakterde değilim" ifadelerini kullandı.
"BİR KERE DÜĞÜNDE KARŞILAŞTIK"
Gazetecilerin, "Daha önce Sahra Hanım ile tanıştınız mı?" sorusunu da yanıtlayan Kaya, "Bir kere bir düğünde karşılaştık. Aynı ortamdaydık diye tokalaştık. Ardından kendisi beni takip etti, ben de onu takip ettim. Bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir samimiyet söz konusu değildi" diyerek, söylentileri bir kez daha reddetti.