"NE KENDİMİ NE DE AİLEMİ UTANDIRACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Kaya, "Bu konuda sessiz kalma tercihim, tabii ki iddia edilen şeylerin doğru olmasından değil, konunun hassas bir konu olmasından dolayı. Ben neyi, ne zaman, nasıl yaptığımı en iyi bilen kişiyim. Ne kendimi ne de ailemi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen sessiz kalmayı sürdürmemin tek sebebi ortada bir çocuğun olması. Herkesin bunun farkındalığında ve sorumluluğunda hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek sessiz kalmayı tercih ediyorum. Ama bu demek değil ki iddiaları kabul ediyorum" dedi.