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        Haberler Objektife Takılanlar Bekir Aksoy ile Nazife Aksoy, denizde aşk tazeledi

        Bekir Aksoy ile Nazife Aksoy, denizde aşk tazeledi

        Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve oğulları Asil ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken objektiflere yansıdı. Oyuncu, eşi ile denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve oğulları Asil ile birlikte görüntülendi.

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        Oyuncu, Bodrum Türkbükü'nde ailesiyle birlikte tatil yaparak deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

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        Aksoy, gün boyunca eşi ve oğluyla yakından ilgilenerek eğlenceli vakit geçirdi.

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        57 yaşındaki oyuncu, sıcaktan bunalınca eşiyle Ege'nin serin sularında yüzdü.

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        Bekir Aksoy ile Nazife Aksoy, denizde aşk dolu anlara da imza attı.

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        Oyuncu, Nazife Aksoy'u kucağına alıp onu sırt üstü yüzdürdü.

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        Mutlu bir aile tablosu sergileyen Aksoy ailesinin tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı.

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        İKİ ÇOCUK BABASI

        Öte yandan 2019 yılında nikâh masasına oturan Bekir Aksoy ile Nazife Aksoy, oğulları Asil'i ise 2020 yılında kucaklarına almıştı.

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        Aksoy'un 2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği evlilikten de Emir adında bir oğlu bulunuyor.

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        #Bekir Aksoy
        #Nazife Aksoy
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