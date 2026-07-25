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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alman pil devi Varta iflas başvurusunda bulundu

        Alman pil devi Varta iflas başvurusunda bulundu

        Kablosuz kulaklıklardan ev tipi enerji depolama sistemlerine kadar birçok alanda pil üreten Alman şirketi Varta, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin en büyük müşterilerinden Apple'ı kaybetmesi ve hissedarların ek finansman sağlamaması, iflas sürecini hızlandırdı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 10:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        139 yıllık Alman devi iflas etti

        Kablosuz kulaklıklardan elektrikli cihazlara kadar birçok alanda kullanılan şarj edilebilir pilleri üreten Alman şirketi Varta, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

        Stuttgart Bölge Mahkemesi Sözcüsü, şirketin dört ayrı iflas başvurusu yaptığını açıkladı. Bu gelişme, son yıllarda finansal zorluklarla mücadele eden Varta için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

        HİSSEDARLAR FİNANSMAN SAĞLAMADI

        Reuters'ın haberine göre, Varta'nın hissedarları arasında bulunan spor otomobil üreticisi Porsche AG ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner, şirkete ek finansman sağlamayı reddetti. Bunun üzerine şirket iflas sürecini başlattı.

        İflasın ardından Varta'nın bölünmesi de gündemde. Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu önemli alacaklıların, şirketin kârlı ev tipi pil üretimi faaliyetlerini devralmayı planladığı belirtilirken, yatırımcı Michael Tojner'in ise mikro pil bölümüyle ilgilendiği ifade edildi.

        Varta'nın yaşadığı mali krizin en önemli nedenlerinden biri de büyük müşterisi Apple'ı kaybetmesi oldu. Şirket, AirPods kablosuz kulaklıklarda kullanılan şarj edilebilir "CoinPower" düğme pillerini artık Çin'deki tedarikçilerden satın almayı planlıyor. Bu kararın, Varta'nın gelirlerinde önemli bir kayba yol açtığı belirtiliyor.

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