haftanın kitapları

ÜÇ PAPATYALI KADIN

(Suat Derviş)



Onu resmin karşısına götürdü. Bu kendi portresiydi, kucağında üç iri papatya bulunan kendi portresi. Kendisini ne iyi tanıyordu. Renk ve çizgilerinde neler yoktu. "Hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim," diye âdeta kekeledi. "O meziyet ressama ait değil, modelin. Bu komplimana model adına teşekkür ederim." "Model bir harika ama o harikayı ifade edebilecek bir fırçaya sahip olmak ancak bir dehaya nasip olur. İthaki Yayınları'ndan çıkan Üç Papatyalı Kadın geçmişini neredeyse hiç bilmediği kocası Atıf'ın yanında kendini beklenmedik biçimde ölümcül bir tehlikenin içinde bulan Suna'nın karanlık bir gecede başlayan kaçışını anlatıyor. Günahtan Kaçan Kadın adıyla tefrika edilmiş, Üç Papatyalı Kadın'la benzer karakter ve tema etrafında şekillenen çizgi roman da kitabın sonunda okurla buluşuyor. Serdar Soydan ise "Bir Yazar, Binbir İsim" başlıklı sonsözünde Suat Derviş'in takma adlarının izini sürerken karşılaştığı bu iki eser ve daha fazlasına dair bir muammayı anlatıyor.