Melis Sezen'in Bodrum kaçamağı
Melis Sezen, Bodrum'da arkadaşıyla geçirdiği tatilde objektiflere yansıdı. Oyuncu, gün boyunca denize girip güneşlenirken bol bol fotoğraf çektirdi
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:41 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melis Sezen, Bodrum Cennet Koyu'nda arkadaşıyla tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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Oyuncu, plajda uzun süre arkadaşının kamerasına poz vererek bol bol fotoğraf çektirdi.
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Sezen, ardından iskeleye geçerek Ege'nin serin sularına kendini bıraktı.
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Formunu koruduğu görülen oyuncu, denizin ortasındaki iskeleye kadar yüzdü.
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Sezen, burada zıplayarak eğlenceli anlar yaşadı.
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Ünlü oyuncu, iskelede güneşlenmeyi de ihmal etmeyerek kısa bir mola verdi.