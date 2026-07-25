Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Melis Sezen'in Bodrum kaçamağı

        Melis Sezen'in Bodrum kaçamağı

        Melis Sezen, Bodrum'da arkadaşıyla geçirdiği tatilde objektiflere yansıdı. Oyuncu, gün boyunca denize girip güneşlenirken bol bol fotoğraf çektirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melis Sezen, Bodrum Cennet Koyu'nda arkadaşıyla tatil yaparken objektiflere yansıdı.

        2

        Oyuncu, plajda uzun süre arkadaşının kamerasına poz vererek bol bol fotoğraf çektirdi.

        3

        Sezen, ardından iskeleye geçerek Ege'nin serin sularına kendini bıraktı.

        4

        Formunu koruduğu görülen oyuncu, denizin ortasındaki iskeleye kadar yüzdü.

        5

        Sezen, burada zıplayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        6

        Ünlü oyuncu, iskelede güneşlenmeyi de ihmal etmeyerek kısa bir mola verdi.

        7

        Sıcaktan bunalan Sezen, serinlemek için bir kez daha denize girerek tatilin keyfini çıkardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Madrid çevresindeki orman yangınları yerleşim yerlerine ulaştı

        İspanya'nın Pelayos de la Presa kentinde devam eden orman yangınlarının, yerleşim yerlerine ulaştığı bildirildi. (AA)  

        #Melis Sezen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Aspendos'ta 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı
        Aspendos'ta 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış