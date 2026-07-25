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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Futbolda yaz transfer dönemi heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da art arda geliyor. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Andrei Borza | Rapid 1923 -> Çorum FK

        2

        Mete Demir | Sakaryaspor -> Eyüpspor

        3

        Alban Lafont | Nantes -> Amed

        4

        Ahmed Kutucu | Galatasaray -> Çaykur Rizespor

        5

        Tayyip Talha Sanuç | Beşiktaş -> Çaykur Rizespor

        6

        Elliot Watt | Motherwell -> Samsunspor

        7

        Show | Maccabi Haifa -> Kocaelispor

        8

        Cenk Özkacar | Valencia -> Trabzonspor

        9

        Göktuğ Erdem | 52 Orduspor -> Gençlerbirliği

        10

        Ertuğrul Taşkıran | Alanyaspor -> Erzurumspor

        11

        Haydar Karataş | Sakaryaspor -> Kocaelispor

        12

        Ensar Çavuşoğlu | Van Spor -> Gençlerbirliği

        13

        Thiemoko Diarra | Reims -> Kasımpaşa

        14

        Lesley Ugochukwu | Burnley -> Galatasaray

        15

        Ebrima Colley | Young Boys -> Konyaspor

        16

        Nihad Mujakic | Partizan -> Erzurumspor FK

        17

        Jawad El Yamiq | Real Zaragoza -> Eyüpspor

        18

        Mason Greenwood | Marsilya -> Fenerbahçe

        19

        Horatiu Moldovan | Atletico Madrid -> Eyüpspor

        20

        Da Mata | Flamengo -> Konyaspor

        21

        Leandro Trossard | Arsenal -> Beşiktaş

        22

        Jakob Jessen | Fredericia -> Kasımpaşa

        23

        Umut Meraş | Eyüpspor -> Amed

        24

        Cheick Diabate | Korhogo -> Samsunspor

        25

        Hüseyin Bulut | Keçiörengücü -> Çorum FK

        26

        Sercan Deniz | Bucaspor 1928 -> Kasımpaşa

        27

        Lumbardh Dellova | CSKA Sofya -> Amed

        28

        Furkan Soyalp | Kayserispor -> Amed

        29

        Alex Matos | Sheffield United -> Göztepe

        30

        Marcos Felipe | Eyüpspor -> Çorum FK

        31

        Hrvoje Smolcic | Eintracht Frankfurt -> Çorum FK

        32

        Makana Baku | Atromitos -> Kocaelispor

        33

        Salih Özcan | B.Dortmund -> Beşiktaş

        34

        Noah Sundberg | Ludogorets -> Göztepe

        35

        Emin Bayram | Westerlo -> Başakşehir

        36

        Ylber Ramadani | Lecce -> Çorum FK

        37

        Emir Ortakaya | Çaykur Rizespor -> Kocaelispor

        38

        İlhan Fakılı | Clermont -> Beşiktaş

        39

        Burak Bozan | Gaziantep FK -> Amed

        40

        Gökhan Sazdağı | Beşiktaş -> Çorum FK

        41

        Nathan Ake | Manchester City -> Fenerbahçe

        42

        Konrad Michalak | Panetolikos -> Eyüpspor

        43

        Samed Onur | Gençlerbirliği -> Samsunspor

        44

        Kassoum Ouattara | Monaco -> Beşiktaş

        45

        Amadou Cisse | Strasbourg B -> Amed

        46

        Ayberk Karapo | Manisa FK -> Kasımpaşa

        47

        Doğan Alemdar | Başakşehir -> Beşiktaş

        48

        Hasan Abdukareem | Al Zawraa SC -> Çorum FK

        49

        Emircan Gürlük | Orenburg -> Çorum FK

        50

        Erhan Erentürk | Gençlerbirliği -> Çorum FK

        51

        Hasan Emre Yeşilyurt | Sarıyerspor -> Çorum FK

        52

        Serdar Saatçı | Trabzonspor -> Çorum FK

        53

        David Costa | Torreense -> Eyüpspor

        54

        Tanguy Zoukrou | Young Boys -> Kocaelispor

        55

        Omar Ben Ali | CS Sfaxien -> Alanyaspor

        56

        Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        57

        Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir

        58

        Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor

        59

        Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed

        60

        Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor

        61

        Kevin Rodrigues | Gaziantep FK -> Gençlerbirliği

        62

        Arif Şimşir | Altınordu -> Çorum FK

        63

        Alexander Nübel | Bayern Münih -> Beşiktaş

        64

        Aral Şimşir | Midtjylland -> Trabzonspor

        65

        Modibo Sagnan | Montpellier -> Çaykur Rizespor

        66

        Marcus Rafferty | Degerfors -> Kasımpaşa

        67

        Rayan Raveloson | Young Boys > Amed

        68

        Amara Diouf | Génération Foot > Fenerbahçe

        69

        Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor

        70

        Melih Kabasakal | Gaziantep FK > Trabzonspor

        71

        Metehan Mimaroğlu | Gençlerbirliği > Trabzonspor

        72

        Samet Akaydin | Çaykur Rizespor > Trabzonspor

        73

        Thierry Karadeniz | Köln U19 > Trabzonspor

        74

        Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe

        75

        Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor

        76

        Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir

        77

        Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe

        78

        Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor