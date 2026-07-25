Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor? Sivri sineklerin bazı insanları daha fazla ısırmasının bilimsel bir açıklaması var!

Aynı ortamda bulunan birkaç kişi olduğunu düşünelim. İçlerinden biri, sivrisineklerin hedefi olurken diğerleri sivrisineklerin bırak ısırmayı bir kez bile konmadığı biri olarak geceyi tamamlayabiliyor. Böyle zamanlarda ortamda birinin "Kanını seviyorlar demek ki" dediğini duyabilirsiniz ancak mesele tam olarak öyle değil. Bilim insanlarına göre sivrisineklerin bazı insanları çok sevmesinin nedeni “tatlı kan” değil; nefes, vücut ısısı ve kişiye özgü cilt kokusu.

SİZİ NEFESİNİZ ELE VERİYOR OLABİLİR

İnsanları ısıranların dişi sivrisinekler olduğunu biliyor muydunuz? Bunu yapmalarının bir sebebi var o da yumurtalarının gelişimi için besine ihtiyaçları var. Bu besinleri ise büyük oranda kandan sağlıyorlar. Dişi sivrisinekler beslenmek için bir hedef aramaya başladıklarında nefes verirken havaya salınan karbondioksit bizi bir hedef haline getirebilir. Sivrisinekler karbondioksit gazını algıladığında rotayı oraya çeviriyor.

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Bunun sivrisineklerin bazı insanları sürekli ısırtmasıyla ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. O halde bilmeniz gereken diğer bilgiyi paylaşalım: Bazı insanlar daha fazla karbondioksit üretebilir. Vücudumuzun ürettiği karbondioksit miktarını etkileyen başlıca şeyler vücut büyüklüğü, hareket kapasitesi ve metabolizma hızı. Ancak bu yine de "çok nefes verirseniz çok karbondioksit üretilir" demek değil.

SPOR SONRASI DAHA ÇEKİCİ HALE GELEBİLİRSİNİZ

Sivrisinekleri nefes verirken verdiğimiz karbondioksit gazı kadar sıcaklık ve nem de davet edebiliyor. Spor yaparken doğal olarak solunum hızlanıyor ve vücut ısısı yükseliyor. Bu da terlemenin artmasına yol açıyor. Vücudunuzdaki bu değişiklikler spor sırasında ve spor bittikten sonra sivrisinekler için hedef olmanıza neden olabilir.

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HAMİLELİK DE RİSK GRUBUNDA

Elbette kadınların tüm biyolojik ve kimyasal yapısının etkilendiği hamilelik de sivrisinekler için vücudu daha çekici bir hale getirebiliyor. Çünkü hamilelikte de metabolik ihtiyaçlar artıyor ve solunum hacmi ile vücut sıcaklığı yükseliyor.

CİLT KOKUSUNA DİKKAT

Hepimizin cildinde kendisine ait bir koku vardır. Bunu ter kokusuyla karıştırmayın bu sizin teninizin kokusudur. Her insanın derisi, terlediğinde ve ciltte yaşayan mikroorganizmaların doğal etkisiyle etrafa bizim kestiremediğimiz organik bileşikler yayıyor. Bu da kokumuz gibi kişiye göre değişen bir kimyasal karışım ve bu da sivrisineklerin dikkatini çekiyor.

Yani zannedildiği gibi sivrisineklerin hedefi olmanın tatlı bir kana sahip olmakla ilgisi pek yok. Burada tenimizden ve nefesimizden yayılan kimyasal bileşenler kandan çok daha etkili.