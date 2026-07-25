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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet kesintileri "ayıplı hizmet" sayıldı! Cayma bedelinin iadesine karar verildi

        İnternet kesintileri "ayıplı hizmet" sayıldı! Cayma bedelinin iadesine karar verildi

        İzmir'de Tüketici Hakem Heyeti, internet hizmetinde yaşadığı uzun süreli kesinti ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandıran tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat

        Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ, internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı.

        Bu kapsamda firmanın talep ettiği 4 bin 211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici, ücretin iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

        Savunması talep edilen firma ise internet hizmetinin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sunulduğunu, altyapı arızalarına doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması nedeniyle tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.

        "CAYMA BEDELİ" HUKUKA UYGUN BULUNMADI

        Başvuruyu inceleyen İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "ayıplı hizmet" hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirleyerek, hizmet sağlayıcının ise hizmetin sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunulduğunu ortaya koyan somut ve teknik bir delil sunamadığına karar verdi.

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        İnternet hizmetinin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığı, bu nedenle "ayıplı hizmet" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

        "Tüketicinin hizmetten yararlanamadığına ilişkin beyanlarının, olayın akışı ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum hizmetin, tüketicinin makul beklentisini karşılamadığını ve ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, bu nedenle tahakkuk ettirilen 4 bin 211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır."

        "TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURMAK ÜCRETSİZ"

        Tüketicinin avukatı Ege Görkem Ertürk, AA muhabirine, tüketicinin haklı sebeplerinin bulunması halinde istenen cayma bedelinin tahsil edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Bedelin tahsil edilmesi halinde tüketicilerin e-Devlet üzerinden haklarını arayabileceklerini belirten Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine başvurmak tamamen ücretsiz. Olumsuz bir sonuçla karşılaşmaları halinde dahi kendilerine herhangi bir maddi külfette bulunulmuyor. Bu yüzden vatandaşların hiç tereddütte bulunmadan kolaylıkla başvurmalarını ve herhangi bir risk bulunmadığını hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

        Ertürk, tüketicinin altyapıyı sağlayan firmanın taşeron yolla başka bir altyapıyı almasından sorumlu tutulamayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Tüketici altyapıyı, A firmasından mı alıyorum B firmasından mı alıyorum diye bilemez. Bu konuda tüketiciye herhangi bir yükümlülük yükleyemez. Ben sözleşmeyi A firmasıyla yaptım. Dolayısıyla A firmasının bu hizmeti başka bir firmadan alıp almadığı beni ilgilendirmez. Tüketicinin bu konuda tamamen muhatap olduğu firma A firmasıdır. Tüketiciye bu hizmeti vermeyi taahhüt eden de A firmasıdır. Dolayısıyla A firmasının başka herhangi bir firmadan kaynaklı bahanesinden tüketici sorumlu tutulamaz."

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