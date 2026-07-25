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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da vahşet! Kızının yanında anneye kıydı!

        Adana'da vahşet! Kızının yanında anneye kıydı!

        Adana'da, mahalle bekçisi 40 yaşındaki H.E.K.'nin yüzünü yastıkla kapatılıp tabancayla başına ateş ettiği boşanma aşamasındaki eşi, aynı yaştaki Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Hatice Mine Kocamaz'ın ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, "Dünya kadar borçları vardı, kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Kızının yanında anneye kıydı!

        Adana'da kan donduran kadın cinayeti, sabah saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

        BOŞANMAK İSTİYORDU

        Pozantı Belediyesi’nde memur olan Hatice Mine Kocamaz (40) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce mahalle bekçisi eşi H.E.K.'den (40) boşanmak için dava açtı.

        YÜZÜNÜ YASTIKLA KAPATIP VURDU

        H.E.K., davadan vazgeçmesi için ısrar ettiği Hatice Mine Kocamaz’ın evine gitti. H.E.K. evde, eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Kocamaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        KATİL KOCA KAÇTI

        Olayın ardından kaçan şüpheli H.E.K.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi.

        CİNAYETTEN 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocamaz, cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

        Hatice Mine Kocamaz'ın ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, olayı anlattı.
        Hatice Mine Kocamaz'ın ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, olayı anlattı.

        GENÇ KADININ AĞABEYİ KONUŞTU

        Sabah saatlerinde ailesi, Hatice Mine Kocamaz’ın cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Olayın 7 yaşındaki yeğeninin gözleri önünde yaşandığını belirten Yılmaz Yılgıncan, “Kız kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Karşı taraf bekçiydi ama dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı.

        Hatice Mine Kocamaz, 40 yaşında katledildi.
        Hatice Mine Kocamaz, 40 yaşında katledildi.

        "YEĞENİMİN YANINDA ÖLDÜRMÜŞ"

        Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşim için Allah rahmet eylesin, onun da Allah belasını versin. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş. Gözaltına alındı, emniyette ifadesini alıyorlar” diye konuştu.

        Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

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