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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!

        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir dondurmacıya düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki çalışan Yusuf Erdem hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin, olay yerine motosikletle gelip sonrasında kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!

        Adana'da olay, dün akşam saatlerinde, Ceyhan ilçesi Çamlıyol İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi.

        MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTI

        İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, dondurmacıya motosikletle gelerek iş yerinde çalışan Yusuf Erdem’e (29) tabancayla ateş açtı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Yusuf Erdem kanlar içerisinde yere yığılırken bu sırada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

        Sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırırken polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

        MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI

        Yaralılardan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Erdem, gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        DİĞER YARALININ DURUMU İYİ

        İsmi öğrenilemeyen yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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