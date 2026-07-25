A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşılaşıyor. Mücadele Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - ÇİN: 8-6 (2. SET OYNANIYOR)

TÜRKİYE - ÇİN: 25-21 (1. SET SONUCU)

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini mağlup ederek hem finale kalmak hem de Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İLK FİNALİST BREZİLYA

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk yarı final maçında Brezilya, İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Sambacılar, 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12'lik setlerle galip geldi.

Milletler Ligi'nde üçüncülük maçı yarın TSİ 10.30'da, final maçı ise TSİ 14.30'da başlayacak.