Gramı altın değerinde! Kleopatra'nın bile güzellik sırrı olan 150 yıllık şifa kaynağı: Safran neden bu kadar değerli?

KLEOPATRA'NIN BANYO SUYUNDAN MODERN MUTFAKLARA

Tarih boyunca safran sadece bir tatlandırıcı değil, aynı zamanda büyük bir statü sembolü oldu. 3.500 yıllık fresklerde izine rastlanan, Kleopatra'nın cilt bakımı için banyo suyuna kattığı bilinen bu kırmızı altın, Büyük İskender'in savaş yaralarını iyileştirmek için de kullanılıyordu.

Günümüzde ise dünyanın en üst düzey restoranlarının imza yemeklerine renk ve eşsiz bir aroma katmaya devam ediyor.