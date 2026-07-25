Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gramı altın değerinde! Kleopatra'nın bile güzellik sırrı olan 150 yıllık şifa kaynağı: Safran neden bu kadar değerli?

        Gramı altın değerinde! Kleopatra'nın bile güzellik sırrı olan 150 yıllık şifa kaynağı: Safran neden bu kadar değerli?

        Kleopatra'nın güzellik sırlarından Büyük İskender'in savaş yaralarına kadar tarihin her döneminde el üstünde tutulan bir baharat düşünün. Günümüzde gramla satılan ve market raflarında fiyatıyla dudak uçuklatan safranın bu inanılmaz değerinin arkasında şaşırtıcı bir emek yatıyor. Sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, sadece bir kilograma ulaşmak için yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek elle toplanmasını gerektiriyor. Yalnızca şafak vakti ve yılın belli haftalarında yapılabilen bu zorlu hasat, bitkinin değerini kelimenin tam anlamıyla altının seviyesine çıkarıyor. İşte detaylar...

        2

        MUCİZEVİ BİTKİNİN HASAT SÜRECİ AKILLARA DURGUNLUK VERİYOR

        Sadece bir kilogram safran elde etmek için yaklaşık 150 bin ile 170 bin arasında çiçeğin elle toplanması gerekiyor. Üstelik bu karmaşık işlem günümüzün modern tarım makineleriyle yapılamıyor.

        3

        Her bir safran çiğdemi çiçeğinin ortasında sadece üç adet kırmızı tepecik bulunuyor ve tarım işçileri bu hassas tepecikleri adeta cımbız kullanır gibi tek tek elleriyle koparmak zorunda kalıyor.

        4

        ŞAFAK SÖKERKEN BAŞLAYAN ZAMANLA YARIŞ

        Hasat zamanı geldiğinde tarlalarda oldukça hummalı ve aceleci bir çalışma başlıyor. Çiçeklerin güneş ışığına fazla maruz kalmadan, gün ağarırken şafak vakti toplanması şart.

        5

        Güneşin yakıcı etkileri, safranın o büyüleyici aromasını ve benzersiz kimyasal yapısını anında bozabiliyor. Sadece sonbahar aylarında ve iki haftalık son derece dar bir pencerede çiçek açan bu narin bitki, üreticisine zamanla yarışılan bir mesai sunuyor.

        6

        GRAMI ALTINLA YARIŞAN SAFRAN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ

        Emeğin bu denli yoğun ve zorlu olması, baharatın piyasa değerini doğrudan belirliyor. Bir işçinin günde ortalama 40 gram taze safran toplayabildiği düşünülürse, üretim maliyetinin neden gökyüzüne ulaştığı çok daha net anlaşılıyor.

        7

        Kurutulma aşamasında ise toplandığı ağırlığın yüzde 80'ini kaybeden bitki, sonunda gram gram satılan o efsanevi forma ulaşıyor.

        8

        KLEOPATRA'NIN BANYO SUYUNDAN MODERN MUTFAKLARA

        Tarih boyunca safran sadece bir tatlandırıcı değil, aynı zamanda büyük bir statü sembolü oldu. 3.500 yıllık fresklerde izine rastlanan, Kleopatra'nın cilt bakımı için banyo suyuna kattığı bilinen bu kırmızı altın, Büyük İskender'in savaş yaralarını iyileştirmek için de kullanılıyordu.

        Günümüzde ise dünyanın en üst düzey restoranlarının imza yemeklerine renk ve eşsiz bir aroma katmaya devam ediyor.

        9

        KÜÇÜCÜK BİR TUTAMI BİLE MUCİZELER YARATMAYA YETİYOR

        Rengi, kokusu ve üretimindeki olağanüstü zahmet, safranı sıradan bir baharat olmaktan çıkarıp lüks bir tüketim maddesine dönüştürüyor.

        10

        Yüzyıllar boyunca tüccarların uğruna dünyayı dolaştığı bu kırmızı iplikçikler, emeğin ve doğanın en pahalı buluşması olarak mutfaklarımızda altın değerinde kalmaya devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ayasofya yalnızca bir ibadet mekanı değildir

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yalnızca bir ibadet mekanı olmadığını belirterek "Milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir" dedi. Ayasofya'yı 24 Temmuz 2020'de 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine kavu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları