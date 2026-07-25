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        Haberler Sağlık Kırık ve teneke dibi peynirlerdeki çapraz bulaşma riskine dikkat!

        Kırık ve teneke dibi peynirlerdeki çapraz bulaşma riskine dikkat!

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda Tahsildaroğlu markasına ait peynirlerde tespit edilen uygunsuzluk üzerine başlatılan toplatma kararı, kamuoyunda gıda güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Yaşanan bu gelişme üzerine konuşan Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, tüketicileri peynirde görünmeyen hayati tehlike Listeria bakterisine karşı uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!

        Tarım ve Orman Bakanlığı’nın piyasa denetimleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluk üzerine Tahsildaroğlu markasına ait peynir ürünleri hakkında toplatma kararı verilmesi, gıda güvenliği ve Listeria tehlikesini yeniden gündeme taşıdı.

        Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, tespit edilen durumun basit bir hijyen veya kirlilik sorunu olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.

        Gıda güvenliğinde Listeria monocytogenes bakterisinin özel ve son derece tehlikeli bir yeri olduğunu vurgulayan Bayburtluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Piyasada yaşanan bu tür toplatma vakaları basit bir kirlilik olayı değildir. Listeria, diğer birçok patojen bakterinin aksine buzdolabı sıcaklığında (+4 °C) dahi canlı kalabilen, çoğalmaya ve yaşamaya devam edebilen son derece dirençli bir bakteridir. Bu durum, soğuk zincirin dahi bakteri gelişimini tek başına durdurmaya yetmediğini gösterir."

        "KARIŞIM ORANI ARTTIKÇA ÇAPRAZ BULAŞMA RİSKİ DE ARTIYOR"

        Piyasada köy peyniri olarak da bilinen çiğ sütten üretilen ve yeterince olgunlaştırılmamış her türlü peynirdeki tehlikeye yıllardır dikkat çektiğini belirten Bayburtluoğlu, riskli ürün grubuna yenilerinin eklendiğini ifade etti: "Yıllardır tüketicileri çiğ sütten yapılmış ve özellikle yeterince olgunlaşmamış köy peynirlerine karşı uyarıyorum. Ancak mevcut tablo gösteriyor ki risk sadece bunlarla sınırlı değil. Artık imalat aşamasında tenekenin dibinde kalan, kırık peynir olarak adlandırılan ve farklı partilerin birbiriyle çok fazla karıştığı ürünlere de ekstra dikkat etmek gerekiyor. Ürün çeşitliliği ve paçal (karışım) oranı arttıkça temiz ürün ile kontamine oluşmuş ürünün karışması ve çapraz bulaşma riski de artıyor. Listeria özelinde buzdolabı sıcaklığında bile üreyebilmesi esas sıkıntıyı yaratıyor."

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        "TÜKETİCİLER ŞÜPHE VARSA TÜKETMESİN"

        Tüketicilerin şüpheli gıdalar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğine de değinen Bayburtluoğlu, korunma yollarını şöyle sıraladı:

        Şüphe varsa tüketmeyin: Kaynağı net olmayan, hijyeninden şüphe duyulan veya hakkında toplatma/uygunsuzluk kararı bulunan ürünleri kesinlikle tüketmeyin.

        Mecbur kalınırsa aşırı iyi pişirin: Isıl işlem Listeria bakterisini etkisiz hale getirir. Ancak şüpheli bir peynir tüketilmek zorundaysa, sadece çok iyi pişirilerek (yüksek ısıda kaynatma/eritme) hazırlanmalıdır ve sadece sağlıklı yetişkinler tarafından sıcak ve hızlıca tüketilmelidir, riskli olduğu da bilinmelidir.

        Hassas gruplar kesinlikle uzak durmalı: Listeria özellikle hamileler, yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık riskleri (düşük, ağır enfeksiyon vb.) taşır. Pişirilmiş olsa dahi bu gıdalar yalnızca sağlıklı yetişkinler tarafından ve kısıtlı şekilde değerlendirilmeli; hassas gruplara kesinlikle verilmemelidir.

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