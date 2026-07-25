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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!

        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!

        Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sonel'in, "Konut çalışanlarının açıklamalarını, evde bulunan mühimmat ve ziynet eşyalarına" ilişkin iddiaları reddettiği öğrenildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 15:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!

        Tunceli'de, 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dün gece çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in savcılık ve kolluk ifadesinin detayları belli oldu.

        KONUT ÇALIŞANLARININ İFADESİ SORULDU

        İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Sonel, Gülistan Doku’nun kaybolduğu tarihte oğlu Mustafa Türkay Sonel’in odasından çıkmadığı, okula gitmediği ve eve gelmediği yönündeki konut çalışanları Selvi Y. ve Gönül G.’nin ifadeleri soruldu.

        "İFADELER KATİYEN YALANDIR"

        Handan Sonel, "İfadeler katiyen yalandır. Birlikte oturup aleyhime ifade vermişler. Oğlum kahvaltı yapmazdı, geç kalkardı. Okula gitmeme nedeni 5 askerin şehit olduğu dönemde okulda yaşadığı bir tartışma/sataşma sonrası bize kırılmasıyla ilgilidir, Gülistan Doku olayıyla bir alakası yoktur" dediği öğrenildi.

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        KONUTTAN ATILAN KOLİLER VE SİLAH İDDİALARI

        Doku’nun kaybolduğu günlerde eski Vali Tuncay Sonel’in sinirlenerek oğlunun odasındaki eşyaları kolilere koyarak çöpe attırdığı ve odada silahlar bulunduğu yönündeki tanık açıklamalarını ilişkin de Handan Sonel, "Atılan eşyalar koli değil, ayakkabı kutusu büyüklüğündeydi. Oğlum canlı yem olarak böcek/solucan besliyordu, eşim ders çalışmıyor diye sinirlenip onları attı. Sonra oğlum üzüldü diye çalışanlarla birlikte o böcekleri çöpten topladık. Oğlumun odasında kesinlikle gerçek silah yoktu. Sadece boncuk atan airsoft silahları vardı" ifadesini kullandığı belirtildi.

        ARAMADA ELE GEÇEN 13.4 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI VE RUHSATSIZ SİLAH

        Ankara’daki ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 13.4 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca sorulan Handan Sonel, "27 yıllık evliyim, eşim de ben de çalışıyoruz. Düğünümde takılan takılar bile duruyor. Farklı görev yerlerimizde dönem dönem bir birikim olarak yaptırdık. Bir vali bunları alamaz mı? Tabanca sıfırdır, kullanılmamıştır. Ruhsatlı olup olmadığını, hediye mi geldiğini bilmiyorum. Kutu açılmamış bile" yanıtını verdiği kaydedildi.

        "CESEDİ YOK ETME TEKLİFİ" SORULDU

        Tutuklu sanık Turan G’nin, "Cesedi yok etmesi için Handan Sonel'in kendisine 100 bin TL teklif ettiği" ve "Oğlunun Gülistan'ı 2 el ateş ederek öldürdüğü" yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Handan Sonel, "Bu şahsı tanımam, adını bile duymadım. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben hangi yetkiyle delil yok edebilirim? Ne kızı tanırım ne olayla bir ilgim var" diyerek suçlamaları reddettiği belirtildi.

        TELEFON HATTI DEĞİŞİKLİĞİ

        Operasyonların ardından uzun yıllardır kullandığı telefon hattını bırakıp kızı adına yeni hattı neden çıkardığı yönündeki soruya Handan Sonel, "Soruşturma sürecinde kimseden abuk subuk sorular duymamak ve muhatap olmamak için hattı kapattım. Bir korkum yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

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