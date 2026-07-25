İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
İstanbul Kadıköy'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kavga eden kadınları erkekler güçlükle ayırdı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:24 Güncelleme:
İstanbul'da olay, dün saat 19:00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi.
Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı.
SAÇLARINI ÇEKİP TEKME ATTILAR
Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar. Araya girip kadınları ayırmaya çalışan erkeklerse başarılı olamadı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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