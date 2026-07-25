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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!

        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!

        İstanbul Kadıköy'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kavga eden kadınları erkekler güçlükle ayırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:24 Güncelleme:
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        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!

        İstanbul'da olay, dün saat 19:00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi.

        Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı.

        SAÇLARINI ÇEKİP TEKME ATTILAR

        Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar. Araya girip kadınları ayırmaya çalışan erkeklerse başarılı olamadı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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