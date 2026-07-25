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        Haberler Dünya Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı

        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı

        Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cazan ve Yenbu kentlerinde Aramco şirketine ait kritik tesislere yönelik "iki nitelikli askeri operasyon" düzenlediklerini ifade etti.

        Önce Cazan'daki Aramco tesislerinin onlarca balistik füze ve İHA'yla vurulduğunu ardından Yenbu'daki tesislere balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra İHA'lar kullanılarak saldırı düzenlendiğini belirten Seri, "hedeflerin başarıyla vurulduğunu" iddia etti.

        Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktaran Seri, ilerleyen saat ve günlerde saldırıların artabileceğini dile getirdi.

        Söz konusu saldırılara ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        "Husiler şiddet ve gerilimi tırmandırmakta ısrar ediyor"

        Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Husilerin şiddet ve gerilimi azaltmak yerine tırmandırmakta ısrar ettiklerini söyledi.

        Büyükelçi Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Cabir, Suudi Arabistan'ın, Yemen halkının acılarına son verecek kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla, gerilimi azaltma ve barışa yönelik tüm çabalar ile BM Yemen Özel Temsilcisi'nin gayretlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ve sürdüreceğini" savundu.

        Barış çabalarına rağmen Husilerin Yemen'i "dış güçlerin elinde bir piyon haline getirdiği" eleştirisinde bulunan Cabir, "Husi teröristler, Yemen'e veya halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan dış gündemlere hizmet etmek amacıyla gerilimi azalmak ve barış yolu yerine tırmanma ve şiddet yolunu izlemekte ısrar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Ne olmuştu?

        İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

        Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

        Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

        Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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