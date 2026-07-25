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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik yağdı

        Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik yağdı

        Milletler Ligi'nde destan yazmaya devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu tarihi galibiyetin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tebrik paylaşımları yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:50 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarın Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu başarının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla milli takımı tebrik etti.

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        Tarkan: Şahaneydiniz yine kızlar! Ne varsa sizde var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Sizi seviyoruz.

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        Tolga Çevik: Helal olsun.

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        Bengü: Tebrikler Filenin Sultanları.

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        Ebru Gündeş: Harikasınız kızlar!

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        Yalın: Harikasınız.

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        Zerrin Tekindor

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        Hande Doğandemir

        9

        Melis İşiten

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        Işın Karaca

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        Ekin Mert Daymaz

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        Burcu Binici

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        Yasemin Yürük

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        Burcu Esmersoy

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        Fatma Turgut

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        İbrahim Selim

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        Şebnem Bozoklu

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