Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
Milletler Ligi'nde destan yazmaya devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu tarihi galibiyetin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tebrik paylaşımları yaptı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:50 Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarın Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu başarının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla milli takımı tebrik etti.
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Tarkan: Şahaneydiniz yine kızlar! Ne varsa sizde var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Sizi seviyoruz.
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Tolga Çevik: Helal olsun.
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Bengü: Tebrikler Filenin Sultanları.
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Ebru Gündeş: Harikasınız kızlar!
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Yalın: Harikasınız.
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Zerrin Tekindor
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Hande Doğandemir
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Melis İşiten
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Işın Karaca
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Ekin Mert Daymaz
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Burcu Binici
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Yasemin Yürük
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Burcu Esmersoy
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Fatma Turgut