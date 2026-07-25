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        Haberler Dünya İran'dan Ukrayna'ya kınama

        İran'dan Ukrayna'ya kınama

        İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde ülkelerine ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 23:17 Güncelleme:
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        İran'dan Ukrayna'ya kınama

        İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İran gemisine saldırısı hakkında bildiri yayımladı.

        Bildiride, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtilirken, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

        Bildiride ayrıca, Ukrayna çevresinde yer alan ülkelerin bu saldırıya karşı tavır alması gerektiği vurgulandı.

        İran'ın uluslararası hukuk gereği meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan bildiride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "maceracılığının" doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu.

        Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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