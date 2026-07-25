Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!

JOSE MOURINHO'YA ÖVGÜ

Portekizli teknik adamla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arda Güler, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler." ifadelerini kullandı.