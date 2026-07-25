İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik

İran'ın Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına açıklama yapan Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 İHA'nın imha edildiğini söyledi.

Muhibbi, saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurları şu şekilde sıraladı:

“9 komuta ve kontrol merkezi, 5 uydu haberleşme sistemi, 6 Patriot hava savunma radarı, 3 hava ve deniz kontrol-izleme radarı, 8 keşif ve erken uyarı radarı, 7 hava füze savunma radarı, 5 EPS radarı (2'si uzun menzil), 5 uzun menzilli radar, 2 hava savunma radarı, 1 taktik radar kampüsü, 6 füze hangarı, 17 silah deposu, 12 yakıt tankı, 3 lojistik merkezi, 6 savaş uçağı bakım merkezi, 6 füze fırlatma platformu, 4 HIMARS füze platformu (güdümlü roket sistemi), 1 yakıt iskelesi, 1 insansız deniz aracı deposu, 1 istihbarat veri merkezi, 4 savaş uçağı hangarı, 4 helikopter, 6 füze deposu.”

ABD’nin asker kayıplarına ilişkin de açıklamada bulunan Muhibbi, ABD’nin halkına askeri kayıplar konusunda yalan söylediğini ileri sürerek, en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında öldüğünü, yaralı sayısının ise oldukça fazla olduğunu söyledi.

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"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.

*Fotoğraf: AP, temsilidir