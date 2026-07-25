Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı

        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı

        Şişli'de 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin odasının duvarı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı

        Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katındaki dairenin yatak odasının duvarı yıkılarak yandaki araziye düştü. Parçalar çevredeki iş yerlerine zarar verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekibi sevk edildi.

        Zabıta, tutanak tutup olayla ilgili inceleme başlattı.

        Dairede yaşayan 97 yaşındaki kadının yazlığında olduğu öğrenildi.

        Aynı sokakta bulunan bir iş yerinde çalışan Ceylan Ceylan, gazetecilere, bir anda şiddetli bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

        Dışarı çıktıklarında binadaki bir dairenin duvarının çöktüğünü gördüklerini belirten Ceylan, kopan parçaların ve demirlerin çalıştığı iş yerine de zarar verdiğini dile getirdi.

        Büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ceylan, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Binada yaşayan teyze, şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Diğer katlardaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi." dedi.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Temmuz 2026 (İzmit Belediye Başkanı Tutuklandı)

        Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi verilecek. İzmit Belediye Başkanı tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Ben Gvir'den Filistinli esnafa tehdit. Bakan Çiftçi'den AHBAP eleştirisi. Lavrov'dan silah desteği tepkisi. Ukrayna'nın küçülen toprakları. ABD'nin İran'a saldırıları 13. gününde. Kı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları