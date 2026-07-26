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        Haberler Dünya Berlin'de bir araç kalabalığa daldı

        Berlin'de bir araç kalabalığa daldı

        Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınlarında bir aracın kalabalığa dalması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        Berlin'de bir araç kalabalığa daldı

        Berlin polisinden yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek, vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.

        Çok sayıda yaralının olduğunu açıklayan polis, kurtarma ekiplerinin olay yerinde görev yaptığını bildirdi.

        Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

        Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

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