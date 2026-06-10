Reuters'a konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Macaristan'ın Szeged kentinde inşa ettiği fabrikanın 2026'nın dördüncü çeyreğinde üretime başlayacağını söyledi. Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan" ifadelerini kullanırken, Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

BYD, Temmuz 2024'te Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracağını açıklamıştı. Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan fabrikanın 2026 sonunda üretime başlaması öngörülüyordu.

Ancak Stella Li, Reuters'a yaptığı açıklamada şirketin Türkiye'deki fabrikanın inşasına henüz başlamadığını ve projenin beklemeye alındığını söyledi. Li, Türkiye'de üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin bir takvim bulunmadığını ifade etti.