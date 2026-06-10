BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
Çinli elektrikli araç devi BYD, Macaristan'daki fabrikasında üretime 2026'nın son çeyreğinde başlayacağını açıkladı. Firmanın Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye'nin Manisa ilinde kurulması planlanan 1 milyar dolarlık fabrikanın ise şimdilik beklemeye alındığını duyurdu. Şirket yönetimi, önceliğin Avrupa'daki üretim operasyonlarının hayata geçirilmesine verildiğini bildirdi
Reuters'a konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Macaristan'ın Szeged kentinde inşa ettiği fabrikanın 2026'nın dördüncü çeyreğinde üretime başlayacağını söyledi. Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan" ifadelerini kullanırken, Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
BYD, Temmuz 2024'te Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracağını açıklamıştı. Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan fabrikanın 2026 sonunda üretime başlaması öngörülüyordu.
Ancak Stella Li, Reuters'a yaptığı açıklamada şirketin Türkiye'deki fabrikanın inşasına henüz başlamadığını ve projenin beklemeye alındığını söyledi. Li, Türkiye'de üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin bir takvim bulunmadığını ifade etti.