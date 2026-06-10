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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den iç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den iç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        İç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu( Sivas ve Yozgat hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz(Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Sağanak Yağış 25°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Sağanak Yağış 30°

        Trabzon

        Yağmurlu 23°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Parçalı bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 37°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 33°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 25°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 33°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        MUĞLA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin ile Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KAYSERİ °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BARTIN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Giresun hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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