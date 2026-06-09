Real Madrid Julian Alvarez için 150 milyon Euro önerdi, Atletico Madrid reddetti!
Real Madrid Kulübü, Arjantinli forvet Julian Alvarez için yaptıkları 150 milyon Euro'luk teklifin Atletico Madrid tarafından reddedildiğini açıkladı.
Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez'in seçim kampanyasında bahsettiği '150 milyon Euro'luk' futbolcunun Julian Alvarez olduğu ortaya çıktı.
Eflatun-beyazlı kulüp, Arjantinli forvet için Atletico Madrid'e 150 milyon Euro'luk teklifte bulunulduğunu ancak bu teklifin reddedildiğini açıkladı.
Atletico Madrid'in iki kulüp arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak teklif için teşekkür ettiği ve öneriyi geri çevirdiği ifade edildi.
500 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ HATIRLATILDI
Kırmızı-beyazlı kulübün Alvarez'in sözleşmesinde yer alan 500 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine atıfta bulunarak teklifi reddettiği belirtildi.
Öte yandan Atletico Madrid, Real Madrid'in yaptığı "Comunicado Oficial" paylaşımını alıntılayarak resmi X hesabından yalnızca kahkaha emojileri paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.