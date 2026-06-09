27 ilde dev bahis operasyonu! 8 milyarlık para trafiği: 72 şüpheli gözaltına alındı
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik dev operasyon düzenlendi. Bu kapsamda www.odeonbet.com isimli internet sitesi üzerinden muhalefet suçu işlendiği belirlendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı değerlendirilen 84 banka hesabı mercek altına alınırken, 1 yıl içinde 8 milyar TL işlem hacmi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu
Antalya'nın Serik ilçesi merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, www.odeonbet.com isimli internet sitesi üzerinden Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında kanuna muhalefet edildiğinin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı.
84 HESAPTAN 8 MİLYAR TL DEĞERİNDE İŞLEM HACMİ
MASAK raporları doğrultusunda yürütülen incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı değerlendirilen 84 banka hesabı mercek altına alındı. Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu şüphelilere ait hesaplarda son bir yılda yaklaşık 8 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Yürütülen teknik ve mali çalışmalar sonucunda İstanbul başta olmak üzere 27 ilde toplam 84 şüpheli tespit edildi. Antalya merkezli operasyon kapsamında 9 Haziran 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
72 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Yapılan çalışmalar sonucunda; (23) İstanbul, (1) Ankara, (3) İzmir, (3) Bursa, (6) Antalya, (3) Adana, (4) Diyarbakır, (2) Mardin, (3) Hatay, (1) Samsun, (2) Mersin, (4) Osmaniye, (1) Gaziantep, (1) Nevşehir, (2) Aydın, (1) Burdur, (1) Kocaeli, (5) Batman, (1) Niğde, (4), Şanlıurfa, (1) Isparta, (1) Manisa, (1) Edirne, (1) Muğla, (1) Siirt, (5) Hakkari, (3) Van ilinde toplam 27 farklı ilde 84 şüpheli tespit edilirken şüphelilerden 4'ünün farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, firari durumdaki 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller incelenirken, yasa dışı bahis ağının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.