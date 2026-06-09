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        Haberler Gündem Manisa'da 'kötü koku' harekete geçirdi; modacı evinde ölü bulundu

        Manisa'da 'kötü koku' harekete geçirdi; modacı evinde ölü bulundu

        Manisa Şehzadeler'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki modacı Bayram Taner Güzel, komşuların şüphelenip ihbarda bulunmasının ardından evinde ölü bulundu. Vücudunun çürümeye başlaması nedeniyle yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Güzel'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 18:52 Güncelleme:
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        Modacı evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan modacı Bayram Taner Güzel (80), gelen kokular üzerine girilen evinde ölü bulundu. Vücut bütünlüğünün bozulması ve cesedinin kokması nedeniyle yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Güzel'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

        Olay, Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi 1507 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Modacı Bayram Taner Güzel'e ait daireden çevreye yayılan ağır kokulardan rahatsız olan bina sakinleri, durumdan şüphelenerek Şehzadeler Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Evin 'çöp ev' olabileceği ihtimali üzerine belediye ekipleri, durumu hemen emniyet ve itfaiye birimlerine bildirdi.

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        İTFAİYE KAPIYI KIRARAK GİRDİ

        İtfaiye ekipleri, savcılık izniyle dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler, içeride çöp yığınları beklerken, Güzel'in cesedi ile karşılaştı.

        10 GÜN ÖNCE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

        Sağlık ekibinin yaptığı ilk incelemede, vücut bütünlüğünün bozulması ve cesedinin kokması nedeniyle Bayram Taner Güzel'in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi. Güzel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)

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        #Manisa
        #Bayram Tüner Güzel
        #haberler
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