BİR OTOMOBİL HURDAYA ÇIKTI

Patlamanın en dikkat çekici sonuçlarından biri yakındaki bir otomobilin zarar görmesi oldu. Kaynaklara göre sehpa büyüklüğünde bir balina yağı parçası aracın üzerine düştü. Darbenin etkisiyle otomobilin tavanı çöktü ve araç kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından çekilen görüntüler yıllar boyunca bu başarısız operasyonun sembollerinden biri olarak anıldı.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur