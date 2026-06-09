Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar: Her şey bir anda kontrolden çıktı, koku haftalarca kaldı
1970 yılında ABD'nin Oregon eyaletinde sahile vuran dev bir balinadan kurtulmak isteyen yetkililer, sıra dışı bir yöntem denedi. Dinamitle gerçekleştirilen operasyon beklenmedik şekilde kontrolden çıkınca gökyüzüne savrulan balina parçaları sahilde paniğe neden oldu. Bir otomobilin ezildiği ve kokusunun günlerce unutulmadığı olay, yıllar sonra internetin en ünlü gerçek hikâyelerinden biri haline geldi.
SAHİLE VURAN DEV BALİNA BÜYÜK BİR SORUNA DÖNÜŞTÜ
1970 yılının Kasım ayında ABD'nin Oregon eyaletindeki Florence sahiline yaklaşık 13,7 metre uzunluğunda bir ispermeçet balinası vurdu. Kıyıda ölen dev hayvan kısa sürede yetkililerin başını ağrıtmaya başladı. Çürümeye başlayan balina hem kötü koku yayıyor hem de sahilde ciddi bir sorun oluşturuyordu.
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YETKİLİLER BALİNAYI DİNAMİTLE PATLATMAYA KARAR VERDİ
Yetkililer, devasa karkastan kurtulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Plan, balinayı dinamitle patlatarak küçük parçalara ayırmaktı. Böylece geriye kalan kalıntıların doğal yollarla ortadan kalkacağı düşünülüyordu. Hazırlıklar tamamlandı ve herkes sonucu görmek için beklemeye başladı.
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HER ŞEY SANİYELER İÇERİSİNDE KONTROLDEN ÇIKTI
Patlama gerçekleştiğinde ise işler planlandığı gibi gitmedi. Balinanın küçük parçalara ayrılması beklenirken dev et ve yağ parçaları gökyüzüne fırladı. Sahilde bulunan gazeteciler, görevliler ve meraklı izleyiciler kendilerini bir anda üzerlerine düşen balina kalıntılarından kaçarken buldu.
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GÖKYÜZÜNDEN BALİNA PARÇALARI YAĞDI
Patlamanın ardından çevreye saçılan parçalar operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Güvenli olduğu düşünülen mesafe yeterli olmamıştı. Balina kalıntıları beklenmedik şekilde geniş bir alana yayıldı ve sahilde bulunanlar için unutulmaz anlar yaşattı.
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BİR OTOMOBİL HURDAYA ÇIKTI
Patlamanın en dikkat çekici sonuçlarından biri yakındaki bir otomobilin zarar görmesi oldu. Kaynaklara göre sehpa büyüklüğünde bir balina yağı parçası aracın üzerine düştü. Darbenin etkisiyle otomobilin tavanı çöktü ve araç kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından çekilen görüntüler yıllar boyunca bu başarısız operasyonun sembollerinden biri olarak anıldı.
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ÜSTELİK SORUN TAMAMEN ÇÖZÜLMEDİ
Patlatma işleminin amacı balinayı ortadan kaldırmaktı. Ancak operasyon sonunda karkasın önemli bir bölümü hâlâ sahilde duruyordu. Yetkililerin sorunu çözmek için uyguladığı yöntem, beklenenden daha fazla karmaşa yaratmıştı.
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KOKU GÜNLERCE HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ
Olayı yaşayanların anlattıklarına göre patlamanın ardından geriye yalnızca dağınık kalıntılar kalmadı. Çürümüş balinanın ağır kokusu da uzun süre unutulmadı. Tanıklar, kokunun günler boyunca üzerlerinde kaldığını ve yaşadıkları deneyimi yıllar sonra bile hatırladıklarını söyledi.
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YEREL BİR OLAYDAN DÜNYA ÇAPINDA BİR FENOMENE
Patlayan balina olayı ilk yaşandığında yalnızca yerel bir haberdi. Ancak televizyon kameralarının kaydettiği görüntüler yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Özellikle internet çağında milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüler, Florence sahilindeki başarısız operasyonu dünyanın en sıra dışı olaylarından biri haline getirdi.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
Haber kaynak: Oregon Historical Society, Oregon Encyclopedia, The Exploding Whale Archive