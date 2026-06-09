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        Haberler Keşfet Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar: Her şey bir anda kontrolden çıktı, koku haftalarca kaldı

        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar: Her şey bir anda kontrolden çıktı, koku haftalarca kaldı

        1970 yılında ABD'nin Oregon eyaletinde sahile vuran dev bir balinadan kurtulmak isteyen yetkililer, sıra dışı bir yöntem denedi. Dinamitle gerçekleştirilen operasyon beklenmedik şekilde kontrolden çıkınca gökyüzüne savrulan balina parçaları sahilde paniğe neden oldu. Bir otomobilin ezildiği ve kokusunun günlerce unutulmadığı olay, yıllar sonra internetin en ünlü gerçek hikâyelerinden biri haline geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        SAHİLE VURAN DEV BALİNA BÜYÜK BİR SORUNA DÖNÜŞTÜ

        1970 yılının Kasım ayında ABD'nin Oregon eyaletindeki Florence sahiline yaklaşık 13,7 metre uzunluğunda bir ispermeçet balinası vurdu. Kıyıda ölen dev hayvan kısa sürede yetkililerin başını ağrıtmaya başladı. Çürümeye başlayan balina hem kötü koku yayıyor hem de sahilde ciddi bir sorun oluşturuyordu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        YETKİLİLER BALİNAYI DİNAMİTLE PATLATMAYA KARAR VERDİ

        Yetkililer, devasa karkastan kurtulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Plan, balinayı dinamitle patlatarak küçük parçalara ayırmaktı. Böylece geriye kalan kalıntıların doğal yollarla ortadan kalkacağı düşünülüyordu. Hazırlıklar tamamlandı ve herkes sonucu görmek için beklemeye başladı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        HER ŞEY SANİYELER İÇERİSİNDE KONTROLDEN ÇIKTI

        Patlama gerçekleştiğinde ise işler planlandığı gibi gitmedi. Balinanın küçük parçalara ayrılması beklenirken dev et ve yağ parçaları gökyüzüne fırladı. Sahilde bulunan gazeteciler, görevliler ve meraklı izleyiciler kendilerini bir anda üzerlerine düşen balina kalıntılarından kaçarken buldu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        GÖKYÜZÜNDEN BALİNA PARÇALARI YAĞDI

        Patlamanın ardından çevreye saçılan parçalar operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Güvenli olduğu düşünülen mesafe yeterli olmamıştı. Balina kalıntıları beklenmedik şekilde geniş bir alana yayıldı ve sahilde bulunanlar için unutulmaz anlar yaşattı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        BİR OTOMOBİL HURDAYA ÇIKTI

        Patlamanın en dikkat çekici sonuçlarından biri yakındaki bir otomobilin zarar görmesi oldu. Kaynaklara göre sehpa büyüklüğünde bir balina yağı parçası aracın üzerine düştü. Darbenin etkisiyle otomobilin tavanı çöktü ve araç kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından çekilen görüntüler yıllar boyunca bu başarısız operasyonun sembollerinden biri olarak anıldı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        ÜSTELİK SORUN TAMAMEN ÇÖZÜLMEDİ

        Patlatma işleminin amacı balinayı ortadan kaldırmaktı. Ancak operasyon sonunda karkasın önemli bir bölümü hâlâ sahilde duruyordu. Yetkililerin sorunu çözmek için uyguladığı yöntem, beklenenden daha fazla karmaşa yaratmıştı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        KOKU GÜNLERCE HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

        Olayı yaşayanların anlattıklarına göre patlamanın ardından geriye yalnızca dağınık kalıntılar kalmadı. Çürümüş balinanın ağır kokusu da uzun süre unutulmadı. Tanıklar, kokunun günler boyunca üzerlerinde kaldığını ve yaşadıkları deneyimi yıllar sonra bile hatırladıklarını söyledi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        YEREL BİR OLAYDAN DÜNYA ÇAPINDA BİR FENOMENE

        Patlayan balina olayı ilk yaşandığında yalnızca yerel bir haberdi. Ancak televizyon kameralarının kaydettiği görüntüler yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Özellikle internet çağında milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüler, Florence sahilindeki başarısız operasyonu dünyanın en sıra dışı olaylarından biri haline getirdi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: Oregon Historical Society, Oregon Encyclopedia, The Exploding Whale Archive

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