Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti! İşte Ferdi Aras'ın son anları
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste çıkan "yan bakma" tartışması cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre 22 yaşındaki Ferdi Aras ile baba-oğul arasında başlayan sözlü tartışma, metrobüsten indikten sonra da devam etti. Takip edilen genç, çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğul adliyeye sevk edilirken, kavga anları ve Ferdi Aras'ın hayattaki son görüntüleri ortaya çıktı
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve babası M.B. ile aynı metrobüste yolculuk yapan 22 yaşındaki Ferdi Aras arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyümeden sona eren tartışmanın ardından Ferdi Aras metrobüsten indi.
DURAKTA YENİDEN KARŞILAŞTILAR
Ancak aynı durakta inen baba ve oğul ile Ferdi Aras arasındaki gerginlik burada da sürdü. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ferdi Aras bıçaklanarak ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi Aras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.B. ile babası M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
NİŞANLISIYLA KAHVALTIYA GİDİYORMUŞ
Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde duraktaki kavga ve Ferdi Aras'ın son anları yer aldı. Ferdi Aras'ın nişanlı olduğu ve olay günü nişanlısıyla kahvaltı yapmak için yola çıktığı öne sürüldü.