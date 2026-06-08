Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti! İşte Ferdi Aras'ın son anları

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve babası M.B. ile aynı metrobüste yolculuk yapan 22 yaşındaki Ferdi Aras arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyümeden sona eren tartışmanın ardından Ferdi Aras metrobüsten indi.

DURAKTA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Ancak aynı durakta inen baba ve oğul ile Ferdi Aras arasındaki gerginlik burada da sürdü. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ferdi Aras bıçaklanarak ağır yaralandı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi Aras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.B. ile babası M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

NİŞANLISIYLA KAHVALTIYA GİDİYORMUŞ

Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde duraktaki kavga ve Ferdi Aras'ın son anları yer aldı. Ferdi Aras'ın nişanlı olduğu ve olay günü nişanlısıyla kahvaltı yapmak için yola çıktığı öne sürüldü.