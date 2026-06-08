Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum'da
Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığını itiraf eden Ali Öner, sevgilisiyle Bodrum'daki bir plajda tatil yaparken görüntülendi
Oyuncu Ali Öner, 2025'in Ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış, ancak çift bir süre sonra ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.
Ayrılığın ardından Ali Öner'in, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile birlikte olduğu yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı.
Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirek, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etmişti.
Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söylemişti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ali Öner, Zeynep Atılgan ile birlikteliğini ilan ettikten sonra tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
Güvercinlik'teki bir plajda görüntülenen ikili, bir süre güneşlendikten sonra serinlemek için denize girdi.