CHP'de ayrışma mı uzlaşma mı? Genel Başkan Kılıçdaroğlu parti grubunda konuşacak mı? Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayabildi mi? İmzalar kurultay için yeterli mi? Uzlaşma heyeti çalışmaları ne sonuç verdi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir araya gelir mi? Uzlaşma ... Daha Fazla Göster

CHP'de ayrışma mı uzlaşma mı? Genel Başkan Kılıçdaroğlu parti grubunda konuşacak mı? Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayabildi mi? İmzalar kurultay için yeterli mi? Uzlaşma heyeti çalışmaları ne sonuç verdi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir araya gelir mi? Uzlaşma için şimdi kimler devreye girdi? Yeni parti hazırlığı mı var? Kurulacak yeni parti seçimle girebilir mi? Yeni parti için hangi isimler konuşuluyor? 'Arınma' mekanizması nasıl işleyecek, CHP'de kimler neden hedefte? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor; Ülke TV GYY. Hasan Öztürk, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Avukat–Hukukçu Yiğit Acar yorumladı. Daha Az Göster