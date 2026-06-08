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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri! Klose, Messi, Mbappe...

        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!

        Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Miroslav Klose, 16 gollük rekoruyla zirvede yer alıyor. Ancak 12 golü bulunan Kylian Mbappe ve 13 gole imza atan Lionel Messi, Alman efsanenin tahtını sallamaya en yakın isimler olarak dikkat çekiyor. Peki; bu turnuvada zirve el değiştirecek mi? İşte Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 23:06 Güncelleme:
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        Dünya Kupası, futbol tarihinin en unutulmaz yıldızlarına ev sahipliği yaparken bazı isimler attıkları gollerle tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

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        Kimi tek bir turnuvada kırılması zor rekorlara imza attı, kimi ise yıllara yayılan performansıyla zirveye yerleşti.

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        Fransız yıldız Kylian Mbappe, 14 maçta 12 gol atarken; Arjantin efsanesi Lionel Messi ise 26 maçta 13 gole imza attı.

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        Messi'nin son Dünya Kupası olması beklenirken; Mbappe'nin önünde rekoru kırabilecek birden fazla turnuva bulunuyor.

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        İki yıldız futbolcu, Alman efsanenin rekorunu kırmaya en yakın isimler olarak dikkat çekiyor. Peki; 2026 Dünya Kupası'nda Klose'nin rekoru kırılabilecek mi?

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        İşte Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular...

        7

        10- HELMUT RAHN - Almanya

        10 maç - 10 gol

        8

        9-SANDOR KOCSIS - Macaristan

        5 maç - 11 gol

        9

        8- JURGEN KLINSMANN - Almanya

        17 maç - 11 gol

        10

        7- KYLIAN MBAPPE - Fransa

        14 maç - 12 gol

        11

        6- PELE - Brezilya

        14 maç - 12 gol

        12

        5- JUST FONTAINE - Fransa

        6 maç - 13 gol

        13

        4- LIONEL MESSI - Arjantin

        26 maç - 13 gol

        14

        3- GERD MÜLLER - Almanya

        13 maç - 14 gol

        15

        2- RONALDO - Brezilya

        19 maç - 15 gol

        16

        1- MIROSLAV KLOSE - Almanya

        24 maç - 16 gol

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