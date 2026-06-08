İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Miroslav Klose, 16 gollük rekoruyla zirvede yer alıyor. Ancak 12 golü bulunan Kylian Mbappe ve 13 gole imza atan Lionel Messi, Alman efsanenin tahtını sallamaya en yakın isimler olarak dikkat çekiyor. Peki; bu turnuvada zirve el değiştirecek mi? İşte Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcular...
Dünya Kupası, futbol tarihinin en unutulmaz yıldızlarına ev sahipliği yaparken bazı isimler attıkları gollerle tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
Kimi tek bir turnuvada kırılması zor rekorlara imza attı, kimi ise yıllara yayılan performansıyla zirveye yerleşti.
Fransız yıldız Kylian Mbappe, 14 maçta 12 gol atarken; Arjantin efsanesi Lionel Messi ise 26 maçta 13 gole imza attı.
Messi'nin son Dünya Kupası olması beklenirken; Mbappe'nin önünde rekoru kırabilecek birden fazla turnuva bulunuyor.
İki yıldız futbolcu, Alman efsanenin rekorunu kırmaya en yakın isimler olarak dikkat çekiyor. Peki; 2026 Dünya Kupası'nda Klose'nin rekoru kırılabilecek mi?
İşte Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular...
10- HELMUT RAHN - Almanya
10 maç - 10 gol
9-SANDOR KOCSIS - Macaristan
5 maç - 11 gol
8- JURGEN KLINSMANN - Almanya
17 maç - 11 gol
7- KYLIAN MBAPPE - Fransa
14 maç - 12 gol
6- PELE - Brezilya
14 maç - 12 gol
5- JUST FONTAINE - Fransa
6 maç - 13 gol
4- LIONEL MESSI - Arjantin
26 maç - 13 gol
3- GERD MÜLLER - Almanya
13 maç - 14 gol
2- RONALDO - Brezilya
19 maç - 15 gol