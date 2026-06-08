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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı

        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı

        Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden "servis ücreti" adı altında ilave ücret alınamayacağını vurgulayarak, İstanbul Beyoğlu'nda denetlenen bir restorana 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil ettiği gerekçesiyle ceza uyguladı. İşletmeye servis ücreti ve fiyat listesi ihlalleri nedeniyle toplam 560 bin lirayı aşan idari yaptırım uygulanırken, 6 üründeki fiyat artışları da incelemeye alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı

        Ticaret Bakanlığı, restoran ve benzeri işletmelerde tüketicilerden "servis ücreti" adı altında ilave ücret alınmasına yönelik sert bir açıklama yaparak, bu uygulamaya ilişkin denetimlerin süreceğini bildirdi.

        Bakanlık açıklamasında, "Hangi ad altında ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın fark etmez. Servis ücreti kaldırılmıştır. Servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmeler tek tek tespit edilip gerekli cezalar tatbik edilmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele amacıyla denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesine yönelik denetim sonuçları paylaşıldı.

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        69 AYRI İŞLEMDE SERVİS ÜCRETİ ALINDI

        Açıklamaya göre, söz konusu işletmede yapılan incelemelerde tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edildi.

        Denetimlerde, işletmenin 6 Haziran 2026 tarihinde düzenlediği 69 ayrı adisyonda müşterilerden "servis ücreti" adı altında ilave ücret aldığı belirlendi. Bu nedenle işletmeye mevzuat hükümleri çerçevesinde 274 bin 137 lira idari yaptırım uygulandı.

        Bakanlık, servis ücretinin farklı isimler veya gerekçeler kullanılarak tahsil edilmesinin de mevzuata aykırılık oluşturduğunu vurguladı.

        72 ÜRÜNÜN FİYAT BİLGİSİ MENÜDE YER ALMADI

        Denetimlerde ayrıca iş yerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin işletme girişinde bulunan menüde yer almadığı belirlendi.

        Fiyat etiketi ve tarife listelerine ilişkin düzenlemelere aykırılık nedeniyle işletmeye bu kapsamda da 286 bin 56 lira idari para cezası kesildi.

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        Böylece işletmeye uygulanan toplam idari yaptırım tutarı 560 bin 193 liraya ulaştı.

        6 ÜRÜN HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

        Öte yandan denetimlerde 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

        Söz konusu ürünlere ilişkin inceleme başlatılırken, dosyanın değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

        Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda ilgili ürünler hakkında ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

        "DENETİMLER TAVİZSİZ DEVAM EDECEK"

        Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicilerin korunması, fiyat şeffaflığının sağlanması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetimlerin tavizsiz şekilde devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada, servis ücreti adı altında ilave ücret tahsil edilmesine yönelik uygulamaların yakından takip edildiği vurgulanarak, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

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