İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Türkiye'yi hedef gösteren açıklamaları sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yanıt geldi. Çiftçi, "Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız" dedi.

İSRAİLLİ BAKANA YANIT

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Katz tarafından yapılan açıklamada "Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

REKLAM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfının düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda yaptığı konuşmada İsrailli bakana yanıt verdi. Çiftçi, bakanın söylemlerine karşın, "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Çünkü Türkiye’nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir.

"DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Filistin’e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs’e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze’de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız.

Kudüs’ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin’in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze’nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda Filistin’in hakkını, Gazze’nin mazlumlarını, Kudüs’ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir.

"BU HASSASİYETİMİZİ KİMSEYE SORGULATMAYACAĞIZ"

Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.

Unutmayın; kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat, siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz.