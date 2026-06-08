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        Haberler Magazin Sertab Erener'in doğayla iç içe yaşamı

        Sertab Erener'in doğayla iç içe yaşamı

        Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Bodrum'daki doğa ile iç içe yaşamından kareler yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        Sertab Erener'in doğayla iç içe yaşamı

        Koronavirüs pandemisinde Bodrum'a yerleştiğini açıklayan ve işleri nedeniyle genellikle İstanbul'a gelen Sertab Erener, günlük yaşantısından renkli kesitler paylaştı.

        Eşi Emre Kula ile barbekü yaptıkları anları da paylaşan şarkıcı, fotoğraflara "Son günlerden..." notunu düştü.

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        Bir yandan müzikle ilgili çalışmalarına devam eden Erener, egzersiz yapmayı da ihmal etmiyor.

        Sertab Erener, evinin bahçesinden görüntüleri de takipçilerinin beğenisine sundu.

        Ünlü şarkıcı, yayınladığı fotoğraflar da köpeklerine de yer verdi.

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        #Sertab Erener
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