Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor; Sarı-kırmızılılar 23 yaş altı kontenjanına uyduğu için Kolombiyalı yıldızın transferine sıcak bakıyor
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran Türkiye'ye dönebilir.
Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü, Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
Galatasaray bir süre önce önerilen Duran'ı, 10+4 kuralına uyduğu için gündemine aldı.
Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 1 yıllığına kiralanması için temaslar kuruldu.
Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi halinde Duran'a yıllık bonuslarla birlikte toplamda 5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor.
Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.