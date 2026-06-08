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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!

        Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor; Sarı-kırmızılılar 23 yaş altı kontenjanına uyduğu için Kolombiyalı yıldızın transferine sıcak bakıyor

        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran Türkiye'ye dönebilir.

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        Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü, Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.

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        Galatasaray bir süre önce önerilen Duran'ı, 10+4 kuralına uyduğu için gündemine aldı.

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        Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 1 yıllığına kiralanması için temaslar kuruldu.

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        Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi halinde Duran'a yıllık bonuslarla birlikte toplamda 5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor.

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        Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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        Öte yandan, Sarı-kırmızılıların santrfor bölgesi için uğraş verdiği diğer bir isim ise Randal Kolo Muani.

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