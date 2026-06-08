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        Haberler Dünya Trump'tan çağrı: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı | Dış Haberler

        Trump'tan çağrı: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı

        ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı" paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in yeniden çatışmaya başlamasına tepkisini sürdürüyor. Trump, kendisine ait Truth Social dijital platformundan bir paylaşım yaparak, "İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı" dedi.

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        Trump, İran'a müzakere masasına dönme ve İsrail'e Lübnan'daki ateşkese saygı duyma çağrısı yapıyor. Bu nedenle Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

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        Axios'un ulaştığı bilgilere göre Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürüldü.

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