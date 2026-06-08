Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Barış görüşmeleri etkilenmeyecek, kararları ben veriyorum | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Barış görüşmeleri etkilenmeyecek, kararları ben veriyorum

        İsrail-İran hattında gerçekleşen son saldırılara ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu. Trump, yeni saldırıların Tahran ile yürütülen barış görüşmelerini etkilemeyeceğini belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "kararları veren kişi olmadığını" vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 07:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Kararları ben veriyorum

        ABD-İran hattında devam eden geçici ateşkes, İran'ın İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a düzenlediği saldırılarla bozuldu. Tahran-Tel Aviv hattında tansiyon aylar sonra had safhaya çıkarken İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık verdi.

        Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu ve yeni saldırıların Tahran ile yürütülen barış görüşmelerini etkilemeyeceğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kararları veren kişi olmadığını" söyledi.

        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar! Haberi Görüntüle

        TRUMP: KARARLARI BEN VERİYORUM NETANYAHU DEĞİL

        Trump, İran ile daha geniş kapsamlı savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya alan açmak amacıyla İsrail'e Lübnan'daki saldırılarını durdurması yönünde baskı yapıyordu. Bu kapsamda geçen hafta Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı da basına yansımıştı. Ancak İsrail, geçen hafta ABD'nin Lübnan için açıkladığı ateşkes planından bu yana ilk kez dün Beyrut çevresine hava saldırıları düzenledi.

        REKLAM

        Buna karşılık İran, İsrail hedeflerine yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu gelişme ABD-İran barış görüşmelerini riske atabilecek nitelikte görülse de Trump, daha geniş savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın hala ulaşılabilir olduğunu savundu.

        Trump, Financial Times'a verdiği demeçte, "Bunun anlaşma üzerinde hiçbir etkisi olmayacak. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Kararları veren o değil" ifadelerini kullanan Trump, Netanyahu'ya gönderme yaptı.

        İRAN'A MASAYA GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

        Ayrıca ABD Başkanı Fox News'e yaptığı açıklamada, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

        TRUMP NETANYAHU'NUN SALDIRILARA KARŞILIK VERMEMESİNİ İSTEDİ

        Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

        REKLAM

        İsrail basını dakikalar önce, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

        İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Narin'in köyünde kavga! Nevzat'ın oğlu ve yeğeni vuruldu!

        Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu. Bir berberde traş olurken Bahtiyar ve Kaya ailelerinden kişiler arasında yaşanan tartışmanın ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İşçi hissesinde vergi istisnası arttı
        İşçi hissesinde vergi istisnası arttı
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Paşinyan seçim zaferini ilan etti
        Paşinyan seçim zaferini ilan etti
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Trump, röportajı yarıda bıraktı
        Trump, röportajı yarıda bıraktı
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Çocuk parkında pompalı dehşeti! 10 yaralı
        Çocuk parkında pompalı dehşeti! 10 yaralı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor