ABD Başkanı Trump: Barış görüşmeleri etkilenmeyecek, kararları ben veriyorum

ABD-İran hattında devam eden geçici ateşkes, İran'ın İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a düzenlediği saldırılarla bozuldu. Tahran-Tel Aviv hattında tansiyon aylar sonra had safhaya çıkarken İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık verdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu ve yeni saldırıların Tahran ile yürütülen barış görüşmelerini etkilemeyeceğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kararları veren kişi olmadığını" söyledi.

TRUMP: KARARLARI BEN VERİYORUM NETANYAHU DEĞİL

Trump, İran ile daha geniş kapsamlı savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya alan açmak amacıyla İsrail'e Lübnan'daki saldırılarını durdurması yönünde baskı yapıyordu. Bu kapsamda geçen hafta Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı da basına yansımıştı. Ancak İsrail, geçen hafta ABD'nin Lübnan için açıkladığı ateşkes planından bu yana ilk kez dün Beyrut çevresine hava saldırıları düzenledi.

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Buna karşılık İran, İsrail hedeflerine yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu gelişme ABD-İran barış görüşmelerini riske atabilecek nitelikte görülse de Trump, daha geniş savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın hala ulaşılabilir olduğunu savundu.

Trump, Financial Times'a verdiği demeçte, "Bunun anlaşma üzerinde hiçbir etkisi olmayacak. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Kararları veren o değil" ifadelerini kullanan Trump, Netanyahu'ya gönderme yaptı.

İRAN'A MASAYA GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Ayrıca ABD Başkanı Fox News'e yaptığı açıklamada, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP NETANYAHU'NUN SALDIRILARA KARŞILIK VERMEMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

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İsrail basını dakikalar önce, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmıştı.