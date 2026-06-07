Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 35’inci başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi.

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 sandıkta 27 bin 387 üye oy kullandı. Seçimde geçerli oy 27 bin 172 olurken, 80 boş oy, 135 geçersiz oy oldu. Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi'nin ise 9 bin 927 oy aldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli camiada 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Yıldırım 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa seçildi.

13. KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Aziz Yıldırım, 15 kez girdiği Fenerbahçe seçimlerinde üst üste 12 kez başkan seçildi. 15 Şubat 1998'de rakibi Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçip ilk kez başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, 14 Haziran 1998 ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7'si tek aday olmak üzere girdiği 10 seçimde başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım cezaevindeyken tek aday olarak girdiği 20 Mayıs 2012'deki seçimde 5 bin 269 kongre üyesinin oyunu aldı.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif."

Yönetim Kurulu yedek üyeler: "Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit."

20:45 07/06/2026 İŞTE SON GELİŞMELER! HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, Hakan Safi’nin destekçilerinin bulunduğu tribünlerdeki taraftarlar stadyumdan çıkmaya başladı. Paylaş facebook

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20:00 07/06/2026 SAYIMA GEÇİLDİ Bütün sandıklarda zarf ve oy pusulası eşleşme süreci tamamlandı. Oy sayım işlemine geçildi. Paylaş facebook

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19:35 07/06/2026 "ZARF EŞLEŞTİRMELERİ TAMAMLANMADI" HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'dan gelen bilgiye göre, oy sayımının saat 20.00'ye doğru başlaması öngörülüyor. Kul, "Hala 3-4 sandıkta kart-zarf eşleştirmeleri tamamlanmadı. Ayrıca uyumsuzluk tespit edilen durumlarda imha işlemleri de yapılacak." dedi. 🟡🔵 Oy kullanma işlemi sona erdi



🎙️ @ataslck: HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'dan gelen bilgiye göre, oy sayımının saat 20.00'ye doğru başlaması öngörülüyor.



Kul, "Hâlâ 3-4 sandıkta kart-zarf eşleştirmeleri tamamlanmadı. Ayrıca uyumsuzluk tespit edilen durumlarda… pic.twitter.com/vVwJ5CN1Pk — HT Spor (@HTSpor) June 7, 2026 Paylaş facebook

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17:30 07/06/2026 27 BİN 138 OY KULLANILDI Seçimde 27 bin 138 oy kullanıldığı belirtildi. Fenerbahçe’nin yeni başkanı yapılacak sayımın ardından belli olacak. Paylaş facebook

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17:00 07/06/2026 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı. Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Kongrede toplam 45 sandıkta 27.138 kulüp üyesi oy kullandı. Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için de sarı pusula kullanıldı. Paylaş facebook

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16:20 07/06/2026 HAKAN SAFİ OYUNU KULLANDI Saat 11.00’de alana gelen başkan adayı Hakan Safi, saat 16.20’de oy kullanmaya geçti. Safi, 34 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı. 🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, genel kurulda oyunu kullandı. 🗳️



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/FQyf8Ye1TN — HT Spor (@HTSpor) June 7, 2026 Paylaş facebook

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16:00 07/06/2026 HT SPOR SEÇİM ÖZEL YAYINI BAŞLADI Paylaş facebook

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15:00 07/06/2026 AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılanırken, daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti. Yıldırım, saat 15.00 sıralarında 43 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Kızı Yaz ile birlikte sandığa gelen Yıldırım, oyunu sandığa attı. Yıldırım, çevresindeki yoğun kalabalıkla birlikte platformun bulunduğu alana geçti. 🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, genel kurulda oyunu kullandı. 🗳️



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/iZNziaRaLC — HT Spor (@HTSpor) June 7, 2026 Paylaş facebook

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14:20 07/06/2026 KOCAMAN: UMARIM GÜZEL BİR SEÇİM OLUR Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları da oylarını kullanmak için alana geldi. Sarı-lacivertli formayla futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde birçok başarı elde eden Aykut Kocaman da oyunu kullandı. Kocaman daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 🎙️ Aykut Kocaman: Geçen senenin, ondan evvelki senenin olduğu gibi bu seçimin de Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru bir ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Her iki adayın da seçimle ilgili vaatleri var. Ama esas olan, üst… pic.twitter.com/7gjZLBRO8X — HT Spor (@HTSpor) June 7, 2026 Aykut Kocaman, "İlk olarak bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Esas olan, üst kimlik Fenerbahçe. Son zamanlarda çok ciddi kutuplaşma oldu. Ancak şurası bittiği andan itibaren herkes aynı renkler için mücadele etmeye devam ediyor. Bunu unutmazsak en doğru seçim davranışı bu olur" diye konuştu. Paylaş facebook

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14:00 07/06/2026 ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın seçilecek yeni başkanın liderliğinde birleşmesi gerektiğini söyledi. Koç, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçimin hayırlı olması dileğinde bulunan Ali Koç, "Fenerbahçe'de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan birini daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık 2 adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum. Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Bu birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı. Hakan Safi'ye ve Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum." diye konuştu. Seçim sürecine dahil olmadığını aktaran Koç, "Son bir sene içinde duruşumu gördünüz. Bana soran herkese 'Sandığa gidin, kime oy verecekseniz verin' dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerin iktidarı da o kadar muktedir olur." ifadelerini kullandı. Paylaş facebook

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13:50 07/06/2026 SARAN OYUNU KULLANDI Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin aday olduğu seçimlerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da oyunu kullandı. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Saran, oyunu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. 👔 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, genel kurulda oyunu kullandı. 🗳️



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/7lcB2MK14Z — HT Spor (@HTSpor) June 7, 2026 Paylaş facebook

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13:30 07/06/2026 AYDINLAR: KAZANAN FENERBAHÇE OLSUN Fenerbahçe kongre üyesi ve Eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da oy kullanmak için alana geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Aydınlar daha sonra oyunu vermek için sandık bölümüne geçti. Aydınlar oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Bu seçim için adaylığını koyan Aydınlar, daha sonrasında çekilmesiyle ilgili gelen soruya, "Artık yorum yapmayalım sonuçları bekleyelim" yanıtını verdi. Paylaş facebook

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12:30 07/06/2026 HAKAN SAFİ: TRANSFERLERE DEVAM EDECEĞİZ Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor. Saat 10.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Alanda üyelerle sohbet eden Hakan Safi, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Safi, "Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. 17.00’ye kadar buradayız. Çok büyük kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" diye konuştu. Paylaş facebook

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11:00 07/06/2026 BAŞKAN ADAYLARINA YOĞUN İLGİ Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürüyor. Kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda oylarını kullanmak için alana geldi. 🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kongre alanına geldi.pic.twitter.com/0Dlhuileoj — HT Spor (@HTSpor) June 7, 2026 İki yönetimin üyeleri de giriş kapısında üyeleri karşılarken alana ilk olarak başkan adayı Hakan Safi geldi. Safi, sandıkların kurulduğu alana doğru ilerleyerek kongre üyeleriyle selamlaştı. Daha sonra Aziz Yıldırım alana girerken tezahüratlarla destek verildi. Yıldırım daha sonra kongre üyeleriyle selamlaştı. 🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre alanına giriş yaptı.pic.twitter.com/z0ivlUFGEO — HT Spor (@HTSpor) June 7, 2026 Paylaş facebook

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10:00 07/06/2026 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi. Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak. 🗳 Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda oy kullanma işlemi başladı. pic.twitter.com/125qDvhWsS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 7, 2026 Paylaş facebook

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09:02 07/06/2026 HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ Başkan: Hakan Safi Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ. Paylaş facebook

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09:00 07/06/2026 AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ Başkan: Aziz Yıldırım Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif. Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit. Paylaş facebook

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08:30 07/06/2026 ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN DÖNEMLERİ İBRA EDİLDİ Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi. Chobani Stadı'ndaki genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan, Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu. Genel kurul üyeleri, iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti. Paylaş facebook

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08:00 07/06/2026 FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti. Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı. Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı! Haberi Görüntüle Paylaş facebook

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07:30 07/06/2026 AZİZ YILDIRIM: TEK ÇARE ŞAMPİYON YAPMAK Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım HT Spor / Habertürk TV ortak yayınında soruları yanıtladı "1998’de benim geldiğim günlere benzeyen bir dönem yaşıyoruz. İyi bir ekip kurduk, değerli insanlar var. Fenerbahçe onlardan çok faydalanacak. Tek çare şampiyon yapmak. Rakibimizle aramızda 7 sene fark var. Biz şampiyon olmadıkça bu mesafe uzayacak. Bizim büyüklüğümüzde bir takımın, camianın bunu kabul etmesi mümkün değil" Paylaş facebook

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07:00 07/06/2026 HAKAN SAFİ: REAL MADRİD'İN ÜSTÜNE ÇIKARACAĞIZ Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında özel açıklamalarda bulundu. Başkan seçilmesi halinde gerçekleştirmek istediği projeleri anlatan Safi, kulübün değerini de 1 milyar Euro seviyesine çıkaracaklarını belirterek, "Bugün 350 milyon Euro olan gelirini 500 milyon Euro'ya çıkaracağız, sonra da 1 milyar Euro'ya çıkaracağız. Real Madrid'in üstüne çıkaracağız" dedi. Paylaş facebook

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06:30 07/06/2026 HAKAN SAFİ'NİN TRANSFER ÇALIŞMALARI Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ve Al Ahli'den Merih Demiral'ı açıklarken; son olarak Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la da anlaştığını duyurdu. Öte yandan HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı. 🚨 Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı. 🟡🔵



🔗 @1esrakose pic.twitter.com/i4YumAEUp7 — HT Spor (@HTSpor) June 6, 2026 Paylaş facebook

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