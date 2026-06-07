Dua Lipa ve Callum Turner'dan Sicilya'da görkemli düğün

30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ve 36 yaşındaki İngiliz aktörün, şimdiden "yılın düğünü" olarak adlandırılan töreni, dün, Sicilya adasının en prestijli konutlarından biri olan Villa Valguarnera'da gerçekleşti. "Küçük Versailles" olarak anılan bu tarihi 18. yüzyıl malikanesi, şu anda Yüzüklerin Efendisi'nin İtalyanca çevirmeni yazar Vittoria Alliata di Villafranca'ya ait.

Denize bakan bahçelerle çevrili yapı, adanın en büyüleyici Barok konutlarından biri olarak kabul ediliyor ve birçok kez film ve reklam seti olarak kullanıldı.