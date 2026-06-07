Dua Lipa ve Callum Turner'dan Sicilya'da görkemli düğün
İngiltere'de sade bir nikah töreniyle evlilik yemini eden Dua Lipa ve Callum Turner çifti, Sicilya'da üç gün üç gece sürecek düğüne başladı. Cuma günü başlayan ve 1,7 milyon dolara mâl olan gösterişli kutlamalar için şehir teyakkuz halindeydi. Yüksek güvenlik ve gizlilik önlemleri İtalyanları rahatsız etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Londra'daki sade nikah töreninin ardından İtalya’nın Sicilya adasında düzenlenen görkemli törenle evlendi.
Palermo'da gerçekleşen ve yaklaşık 1,73 milyon dolara mâl olduğu bildirilen bu gösterişli kutlama, kenti müzik, moda ve sosyetenin uluslararası sahnesine dönüştüren özel konukları bir araya getirdi.
30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ve 36 yaşındaki İngiliz aktörün, şimdiden "yılın düğünü" olarak adlandırılan töreni, dün, Sicilya adasının en prestijli konutlarından biri olan Villa Valguarnera'da gerçekleşti. "Küçük Versailles" olarak anılan bu tarihi 18. yüzyıl malikanesi, şu anda Yüzüklerin Efendisi'nin İtalyanca çevirmeni yazar Vittoria Alliata di Villafranca'ya ait.
Denize bakan bahçelerle çevrili yapı, adanın en büyüleyici Barok konutlarından biri olarak kabul ediliyor ve birçok kez film ve reklam seti olarak kullanıldı.
ELTON JOHN SAHNEYE ÇIKTI
Lipa ve Turner çifti, Farnborough'dan özel jetiyle Palermo'ya gelen Elton John'un 1970'li yıllardaki hit şarkısı 'Your Song'u piyanoyla seslendirmesi eşliğinde evlilik yeminlerini ikinci kez davetlilerin önünde etti. Konuklara, villanın salonlarında kurulan ve Michelin yıldızlı şef Tony Lo Coco tarafından hazırlanan düğün yemeği verildi.
ÜST SEVİYEDE GİZLİLİK ÖNLEMİ
Düğünün tamamı, insansız hava aracı karşıtı sistemlerden, çalışanlar ve tedarikçiler için yapılan gizlilik anlaşmalarına kadar mümkün olan en sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Kuralları ihlal edenler için yüksek cezalar öngörülürken, olay yerinde fotoğraf ve video çekimi yasaklandı.
Los Angeles, Londra ve Paris'ten bu üç günlük kesintisiz kutlama için gelen 200 konuk arasında, uluslararası müzik ve eğlence dünyasının önemli isimleri de dikkat çekti. Çiftin yakın arkadaşı Elton John'un yanı sıra ünlü modacı Donatella Versace, şarkıcı Charli XCX ve eşi The 1975 grubunun davulcusu George Daniel de oradaydı. Ayrıca Tame Impala'nın solisti Kevin Parker ve eşi Sophie, oyuncu Joe Alwyn, İngiliz DJ ve şarkıcı Mark Ronson ve eşi Grace Gummer, Kevin Turner, Laura Vandall, Edgar Kerri ve şarkıcı Olivia Dean de davetliler arasındaydı.
Kutlamalar ilk olarak cuma günü başladı. Palermo'nun tarihi merkezinde iki tane özel açılış partisi yapıldı. Çift, Modern Sanat Galerisi'nin manastırında, konuklar için özel bir tur düzenledi ve kokteyl resepsiyonu verdi.
Resepsiyon, ışıklar, klasik arabalar ve swing müzikle bir film setini andıran bir atmosferde gerçekleşti. Burada en romantik ve anlamlı detaylardan biri, partinin dekoratif bir unsuru olarak kullanılan, gerçek kitaplarla dolu devasa kitaplığıydı. Bu, çiftin ilişkilerinin başlangıcını anlatan hikayeye bir gönderme anlamı taşıyordu. Çift tanıştığında, yazar Hernán Díaz'ın aynı romanını okuduklarını keşfetmişti. O vesileyle Turner, ikisinin de ilk bölümü yeni bitirmiş olmaları nedeniyle zaten "aynı sayfada" olduklarını şaka yollu söylemişti.
İTALYANLAR RAHATSIZ OLDU
Gizlilik seviyesi, St. Anne gibi tarihi merkezdeki meydan ve sokaklarda en yüksek seviyedeydi. Bu yerlerin tamamı perşembe günü yerel saatle sabah 6'dan cumartesi gece yarısına kadar trafiğe kapatıldı. Otomobil ve motosikletlerin geçişi veya park etmesi yasaklandı ve yaklaşık 50 özel güvenlik görevlisi, trafiğe kapalı bölgede devriye gezerek sadece bölge sakinlerinin erişimine izin verdi.
Gelin, damat ve konukların geçtiği St. Anne sokağını bile siyah bir perdeyle örttüler. Partide gizliliği sağlamak için tüm cep telefonlarına siyah etiketler yapıştırıldı. Tüm bu manevralar bölgede tartışmalara yol açtı ve gece boyunca "Şehir kiralık değil" ve "Meydanımız sizin oturma odanız değil" yazılı afişler asıldı.
Çift ve misafirleri, körfeze bakan ve Sicilya'nın Belle Époque döneminin sembolü olan tarihi bir otelde konaklıyor. Otelin büyük bir kısmı etkinlik misafirleri için ayrıldı, güvenlik seviyesi çok yüksekti.
Çift önce 31 Mayıs'ta İngiltere'nin başkentinde Old Marylebone Belediye Binası'nda sade bir nikah töreniyle "Evet" dedi. Sicilya'daki kutlamanın aksine, yemin töreni sadece sekiz kişinin katıldığı aile arasında bir kutlamaydı.
Pop yıldızı ve aktör arasındaki ilişki, ikilinin 2024 yılının başlarında Londra'da bir partide birlikte görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Çift, 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.