Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Kongrede ilk gün tamamlandı!

Fenerbahçe'de 9 ay sonra başkanlık seçim heyecanı bu hafta sonu yaşanıyor. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek ve adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Genel kurula 44 bin 741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapıldı.

DİVAN BAŞKANLIĞINA ŞEKİP MOSTUROĞLU SEÇİLDİ

Seçimi yönetmesi için divan başkanlığına kongre üyelerinin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi.

Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz toplantıyı başlattı. Katılımcılara konuşma yapan Gürbüz, tüm kongre üyelerinin ortak paydasının Fenerbahçe sevgisi olduğunu belirterek, "Kullanılacak her oy Fenerbahçe demokrasisinin bir parçası olacaktır. Ortak payda Fenerbahçe sevgisidir. Bu sevgi görüş ayrılıklarımızdan daha büyüktür. İnanıyorum ki bu genel kurulun sonunda kazanan herhangi bir grup değil, Fenerbahçe olacaktır. Kulübümüzün köklü geleneklerine karşılıklı saygının, sağduyunun ve centilmenliğin hakim olduğu bir genel kurul temenni ediyorum" dedi.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN DÖNEMLERİ İBRA EDİLDİ Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi. Chobani Stadı'ndaki genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan, Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu. Genel kurul üyeleri, iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti.

OY VERME İŞLEMİ PAZAR GÜNÜ

7 Haziran Pazar günü ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy kullanımı toplantının ikinci günü stadın yanında (eski Kenan Evren Lisesi arazisi) bulunan açık alanda gerçekleşecek. Oy verme işlemi pazar günü saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe'de başkan adayları ve listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ Başkan: Aziz Yıldırım Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif. Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit. "KONGREDE 2 SANTRFORU AÇIKLAYACAĞIM" F.Bahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Biliyorsunuz oyuncu takviyesi; muhakkak iki santrfor alacağız. Bu isimleri yarın kongrede açıklayacağım. İyi bir takım kuracağız. Samandıra Tesisleri’ni iyi bir ele alacağız. Orada Fenerbahçe’nin eski ruhunu yaşatacağız. Statta hep beraber tribünlerde eskiden olduğu gibi coşkuyla takımımız destekleyeceğiz. Camia olarak sarmalayacağız hep beraber başarıya ulaşacağız. İki forvet ile anlaştık. 3. forvet de Cherif. Çünkü genç 23 yaş altı kuralına uyduğu için ondan faydalanacağız." dedi. HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ Başkan: Hakan Safi Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ. HAKAN SAFİ 3 TRANSFERİ AÇIKLADI F.Bahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ve Al Ahli'den Merih Demiral'ı açıklarken; son olarak Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la da anlaştığını duyurdu. Safi, "2 isim açıkladık. Spekülasyon yapanlara inanmayın. Hiçbir sorun yok, inanabilirsiniz. Yıldızları getireceğim dedim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bugün sizlere bir müjde daha veriyorum. Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; 15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiş ve kabul etmiştir." ifadelerini kullandı. ÖNERİLEN VİDEO CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısı saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde başladı.

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