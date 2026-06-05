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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 11'i

        İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 11'i

        2026 Dünya Kupası'nda ülkelerin kadrolarını teslim etmesinin ardından, turnuvada sahne alacak futbolcular da belli oldu. İşte Dünya Kupası'nda forma giyecek oyunculardan kurulu en değerli 11...

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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        Turnuvada tüm takımların 26 kişilik kadrosu açıklanırken; en değerli 11 de belli oldu. İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i...

        3

        DIOGO COSTA - Portekiz - 40 milyon Euro

        4

        ACHRAF HAKIMI - Fas - 80 milyon Euro

        5

        WILLIAM SALIBA - Fransa - 100 milyon Euro

        6

        WILLIAN PACHO - Ekvador - 80 milyon Euro

        7

        NUNO MENDES - Portekiz - 80 milyon Euro

        8

        JOAO NEVES - Portekiz - 140 milyon Euro

        9

        PEDRI - İspanya - 150 milyon Euro

        10

        LAMINE YAMAL - İspanya - 200 milyon Euro

        11

        JUDE BELLINGHAM - İngiltere - 140 milyon Euro

        12

        VINICIUS JUNIOR - Brezilya - 150 milyon Euro

        13

        KYLIAN MBAPPE - Fransa - 200 milyon Euro

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