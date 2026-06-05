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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ı öldüren Serhat A.'nın ifadesi çıktı | Son dakika haberleri

        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"

        İzmir Çeşme'de, Dilan-Engin Polat çiftinin koruması 37 yaşındaki Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından organize bir çete suikastı çıktı. Asıl hedefin Engin Polat olduğu iddia edilen olayda; İstanbul'da hücre evine yerleştirilen tetikçinin, Dilan Polat'ın anlık sosyal medya paylaşımıyla otelin konumunu belirlediği anlaşıldı. İnşaatçı kılığına girip saatlerce pusuya yatan tetikçinin, Engin Polat otelden çıkmayınca çete liderinden gelen "Boş dönme birilerini vur" talimatıyla tetiği çektiği ortaya çıktı

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"

        İzmir’in Çeşme ilçesinde, Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması olan Can Polat’ın (37) öldürüldüğü saldırıyla ilgili sır perdesi aralandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; olayın ardından kaçan zanlı 23 yaşındaki Serhat A., polisin düzenlediği operasyonla İzmir’in Konak ilçesinde ticari taksinin içinde yakalandı.

        BİR AY ÖNCE İSTANBUL’A YERLEŞTİRİLDİ

        Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Serhat A., polise olayla ilgili tüm detayları anlattı. Katil zanlısının anlattığı ve polisin ulaştığı bilgilerde çok önemli detaylar ortaya çıktı.

        Elde edilen bilgilere göre zanlı Serhat A., organize suç örgütüyle sosyal medya üzerinden iletişimde bulundu. Çete, bu eylem için bir ay önce Serhat A.’yı İstanbul’da bir odalı eve yerleştirdi.

        Öldürülen Can Polat, 37 yaşındaydı.
        Öldürülen Can Polat, 37 yaşındaydı.

        HEDEF ENGİN POLAT’TI

        Edinilen bilgileri göre bir ay önce İstanbul’a götürülen tetikçi için bu olayda hedef Engin Polat’tı. Engin Polat’ın İstanbul’da izi bulunamayınca çete, Polat ailesinin yerini tespit etmek için sosyal medya üzerinden takip çalışmasına başladı.

        DİLAN POLAT’IN PAYLAŞIMI KONUMU BELİRLEDİ

        Çete, iddialara göre Polat çiftinin, İzmir bölgesinde tatile gittiği istihbaratını elde etti ancak hangi otelde kaldıklarını belirleyemedi. Bu süreçte Polat ailesi Çeşme’ye adeta gizli bir tatile gelmişti ve kaldıkları yer güvenlik gerekçesiyle herkesten saklanıyordu. Ancak lüks hayatıyla tanınan fenomen Dilan Polat’ın anlık olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımı, suç örgütünün beklediği fırsatı verdi.

        ÖNCE TESPİT SONRA TETİKÇİ GELDİ

        Suç örgütü hemen Çeşme’ye bir mensubunu gönderdi. Ardından tetikçi olarak tutulan Serhat A., İstanbul’dan İzmir’e ve oradan Çeşme’ye getirildi. Çete üyesi, otelin yerini bulup Polat çiftinin orada kaldıklarını teyit etti. Bir süre sonra tetikçi Serhat A., diğer çete üyesiyle buluşup olay bölgesinde keşif yaptı.

        İNŞAATÇI KIYAFETİYLE KAMUFLAJ

        Keşif tamamlandıktan sonra saldırıyı gerçekleştirmek için harekete geçildi. Tetikçi Serhat A., olay öncesi otel çevresindeki işletmelerde zaman geçirerek bir süre bekledi. Ancak burada dikkat çekeceğini düşünen tetikçi, otele daha yakın olmak ve dikkat çekmemek için yeni planını harekete geçirdi.

        OTELİN YAKININDA PUSU KURDU

        Tetikçi bir markete giderek inşaat işçilerinin inşaatlarda kullandığı kıyafetler ile tornavida ve çekiç gibi aletler aldı. İnşaatçı kılığına girerek otele yakın bölgede pusuya yattı. Bu sırada çete yöneticileri tarafından tetikçinin hesabına 4 bin lira para gönderildi.

        "BOŞ DÖNME, YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR"

        Emniyetteki sorgusunda elde edilen bilgilere göre tetikçi Serhat A., saatlerce pusuya yattı ve otelden Engin Polat’ın çıkmadığı görüldü. Güvenlik nedeniyle otelin içine giremeyen tetikçi, iddialara göre örgüt yöneticisine mesaj atarak, “Engin Polat çıkmadı” dedi.

        Örgüt yöneticisi verilen bu bilgi üzerine, "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatını verdi. Tetikçi bu talimat üzerine dışarı çıkan Can Polat’ı vurarak olay yerinden ticari taksiye binerek İzmir’e kaçtı.

        KONYA’DAKİ SALDIRI CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

        Sorgusunda tüm bu detayları anlatan tetikçi Serhat A.’nın cep telefonu incelemeye alındı. Yapılan incelemede Serhat A.’nın, 13 Nisan günü Konya’nın Emirgazi ilçesinde Ahmet Koçak’ı yaraladığı olaya ait video görüntüsü ortaya çıktı. Tetikçi Serhat A., bu saldırıyı da 100 bin lira karşılığında yaptığını itiraf etti.

        Öte yandan, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlının kaçarken bıraktığı suç aletleri de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet otomatik silah, üç adet boş kovan, silaha basılı halde 21 adet mermi ve zanlının olay anında giydiği kıyafetler, bir tarla kenarında poşet içerisinde atıl vaziyette bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni Can Polat saldırıda hayatını kaybetti. (IHA)

        #Dilan Polat
        #engin polat
        #Son dakika haberler
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