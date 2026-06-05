Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
Beşiktaş, Vincenzo Italiano için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar İtalyan teknik adamın bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'da olacağını duyurdu.
Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Vincenzo Italiano'yu getiriyor.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Siyah-beyazlılar İtalyan çalıştırıcının bugün 16.00 sıralarında İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı.
2 YILLIK ANLAŞMA
Tarafların 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve İtalyan teknik direktörün yıllık 4.5-5 milyon Euro bandında bir maaş alacağı öğrenildi.
BOLOGNA'DA TARİH YAZDI!
Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.
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