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        Haberler Dünyadan Hollywood'u sarsan cinayet: Oyuncu James Handy kız arkadaşının oğlu tarafından öldürüldü

        Hollywood'u sarsan cinayet: Oyuncu James Handy kız arkadaşının oğlu tarafından öldürüldü

        'Top Gun: Maverick' filminin oyuncusu James Handy, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin, kız arkadaşının oğlu tarafından işlendiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Hollywood'u sarsan cinayet

        'Jumanji', 'Top Gun: Maverick' gibi filmlerde rol alan oyuncu James Handy, 81 yaşında cinayete kurban gitti.

        ABD'nin Los Angeles kentindeki evinin önünde bıçaklanan Handy'nin, kız arkadaşının oğlu tarafından öldürüldüğü öğrenildi. ABD'deki acil yardım hattı 911'i arayan kişinin, "Ben insanoğluyum, günahkar adamı öldürdüm" sözleri üzerine polisin hızla olay yerine gittiği aktarıldı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        Yetkililer, olay yerine vardıklarında oyuncuyu evinin ön bahçesinde baygın halde ve bıçaklanmış olarak bulduklarını belirtti. Handy'nin göğsüne birden fazla bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Handy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        James Handy, evinin önünde bıçaklandı
        James Handy, evinin önünde bıçaklandı

        POLİSE TESLİM OLDU

        Los Angeles polisi, kısa bir süre sonra 44 yaşındaki şüpheli Michael Gledhill'in olay yerine gelen yetkililere el sallayarak aradıkları kişinin kendisi olduğunu söylediğini iletti.

        Gledhill, Handy'nin kız arkadaşının oğlu. Cinayet suçundan tutuklanan Gledhill için 2 milyon dolarlık kafelat ücreti belirlendi.

        James Handy, 'Top Gun: Maverick' filminde Tom Cruise ile birlikte bir sahnede
        James Handy, 'Top Gun: Maverick' filminde Tom Cruise ile birlikte bir sahnede

        Sinema kariyeri 1970'lerde başlayan Handy'nin en son rolü, Jimmy adında bir barmeni canlandırdığı 'Top Gun: Maverick' filmindeydi. Oyuncu; Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst ve Jonathan Hyde'ın da rol aldığı 1995 yapımı kült film 'Jumanji'de bir haşere kontrol uzmanını canlandırdı.

        Handy ayrıca, 'The West Wing', '9-1-1', 'NCIS: Los Angeles', 'CSI: NY', 'Yalan Rüzgarı, 'ER', 'The X-Files' gibi pek çok dizide de rol aldı.

        Önceki gün gerçekleşen bıçaklı saldırıya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.

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        #James Handy
        #cinayet
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