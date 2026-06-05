Hollywood'u sarsan cinayet: Oyuncu James Handy kız arkadaşının oğlu tarafından öldürüldü

'Jumanji', 'Top Gun: Maverick' gibi filmlerde rol alan oyuncu James Handy, 81 yaşında cinayete kurban gitti.

ABD'nin Los Angeles kentindeki evinin önünde bıçaklanan Handy'nin, kız arkadaşının oğlu tarafından öldürüldüğü öğrenildi. ABD'deki acil yardım hattı 911'i arayan kişinin, "Ben insanoğluyum, günahkar adamı öldürdüm" sözleri üzerine polisin hızla olay yerine gittiği aktarıldı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Yetkililer, olay yerine vardıklarında oyuncuyu evinin ön bahçesinde baygın halde ve bıçaklanmış olarak bulduklarını belirtti. Handy'nin göğsüne birden fazla bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Handy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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James Handy, evinin önünde bıçaklandı

POLİSE TESLİM OLDU

Los Angeles polisi, kısa bir süre sonra 44 yaşındaki şüpheli Michael Gledhill'in olay yerine gelen yetkililere el sallayarak aradıkları kişinin kendisi olduğunu söylediğini iletti.

Gledhill, Handy'nin kız arkadaşının oğlu. Cinayet suçundan tutuklanan Gledhill için 2 milyon dolarlık kafelat ücreti belirlendi.

James Handy, 'Top Gun: Maverick' filminde Tom Cruise ile birlikte bir sahnede

Sinema kariyeri 1970'lerde başlayan Handy'nin en son rolü, Jimmy adında bir barmeni canlandırdığı 'Top Gun: Maverick' filmindeydi. Oyuncu; Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst ve Jonathan Hyde'ın da rol aldığı 1995 yapımı kült film 'Jumanji'de bir haşere kontrol uzmanını canlandırdı.

Handy ayrıca, 'The West Wing', '9-1-1', 'NCIS: Los Angeles', 'CSI: NY', 'Yalan Rüzgarı, 'ER', 'The X-Files' gibi pek çok dizide de rol aldı.

Önceki gün gerçekleşen bıçaklı saldırıya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.