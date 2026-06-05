Powerbank nedeniyle uçaktaki yolcular tahliye edildi
Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak tahliye edildi
Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları’na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı.
DHA'nın haberine göre olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları’na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı.
Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.