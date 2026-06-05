Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Haziran ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 32.24 oldu
Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:03 Güncelleme:
TÜİK, mayıs ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 32.24 oldu.
Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Daha sonra bu uygulama kaldırıldı.
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