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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bursa'da silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 05:39 Güncelleme:
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        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
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        Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        KARI KOCA SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'nın haberine göre, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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